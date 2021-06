സ്പീക്കറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്: യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

തൃശൂർ∙ സ്പീക്കറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പു നടത്തിയ യുവാവ് മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് മിണ‍ാലൂരിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ അറസ്റ്റിൽ. മുണ്ടക്കയം സ്വദേശി പ്രവീൺ ബാലചന്ദ്രൻ ആണ് പിടിയിലായത്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 10,000 രൂപ പ്രവീൺ തട്ടിയെടുത്തെന്നു കാട്ടി ഉഴവൂർ സ്വദേശിനി കോട്ടയം പൊലീസിനു പരാതി നൽകിയിരുന്നു.



തന്റെ പേരു പറഞ്ഞു തട്ടിപ്പു നടക്കുന്നുവെന്നു സ്പീക്കറും പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മുളങ്കുന്നത്തുകാവിലെ ഫ്ലാറ്റില്‍ പ്രതി താമസിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. കോട്ടയം പൊലീസ് എത്തി പ്രതിയെ കൊണ്ടുപോയി.

English Summary: Financial fraud in the name of speaker: Youth arrested in Thrissur