സിഖ് യുവതികളെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തി; കശ്മീരിൽ പ്രതിഷേധം

കശ്മീർ∙ നാല് സിഖ് യുവതികളെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ജമ്മു, കഠ്‌വ, ഉദംപുർ, റിയാസി, ശ്രീനഗർ, അനന്ത്നാഗ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സിഖുകാർ തെരുവിലിറങ്ങി. കഠ്‌വ, ജമ്മു എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹൈവേകൾ തടഞ്ഞു. സിഖ് സമുദായത്തിലെ നിരവധി പേർ ജമ്മു കശ്മീർ ഭവനു പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടി.



ജഗ് ആസ്ര ഗുരു ഓട്ട് (ജാഗോ) എന്ന പാർട്ടിയാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ജമ്മുവിലും മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ജി.കെ. മഞ്ജിത് സിങ് പറഞ്ഞു. യുവതികളെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചയ്യക്കണമെന്നും ഇത്തരം നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരെ നിയമമുണ്ടാകണമെന്നും സിഖ് സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, ജമ്മു, കശ്മീർ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ എന്നിവരുമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ശിരോമണി അകാലിദൾ നേതാവ് മഞ്ജിന്ദർ സിങ് സിർസ പറഞ്ഞു. ‘ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. മധ്യവയസ്‌കനെ വിവാഹം കഴിച്ച 18 വയസ്സുകാരിയടക്കം നാല് യുവതികളെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ചെയ്തു. അവൾ സ്വന്ത ഇഷ്ടപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നു. ജുഡീഷ്യറി പോലും യുവതിയുടെ കുടുംബത്തോട് നീതി പുലർത്താത്തത് ഖേദകരമാണ്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Forced conversion of four Sikh women in Kashmir sparks unrest, calls for 'anti-conversion' law