വുഹാന്‍ ലാബിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നുമില്ല; ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തം തള്ളി ശാസ്ത്രജ്ഞ

മെൽബൺ∙ ശാസ്ത്ര അക്കാദമിയിൽനിന്ന് ഒരു സംഘം ചൈനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കൊപ്പം എന്നും രാവിലെ ബസിൽ കയറി വുഹാനിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെത്തി ഗവേഷണത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയക്കാരി ഡാനിയെല ആൻഡേഴ്സന് 5 വർഷം മുൻപുള്ള ആ ചൈനക്കാലം ഓർമച്ചെപ്പാണ്. കോവിഡിനു കാരണമായ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ മൂലസ്രോതസ്സെന്നു ലോകം ഇപ്പോൾ സംശയിക്കുന്ന വുഹാൻ ലാബിൽ സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും താൻ കണ്ടില്ലെന്നാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏക വിദേശിയായ ഡാനിയെല (42) പറയുന്നത്.

ഇപ്പോൾ മെൽബണിലെ പീറ്റർ ഡൊയെറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻഫെക്‌ഷൻ ആൻഡ് ഇമ്യൂണിറ്റിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഡാനിയെല ആൻഡേഴ്സൻ 2016ലാണു വുഹാൻ ലാബുമായി ആദ്യമായി സഹകരിച്ചത്. ഏറ്റവുമവസാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് 2019 നവംബറിലായിരുന്നു. വവ്വാലുകൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസുകൾ അവയ്ക്കുമാത്രം അസുഖമുണ്ടാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നായിരുന്നു ഡാനിയെലയുടെ ഗവേഷണം.

ചൈനയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം ലോകമറിയും മുൻപ് വുഹാൻ ലാബിലെ ജീവനക്കാരിൽ പലരും കോവിഡ് സമാന ലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയിലായെന്ന യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഏറ്റവും മികച്ച സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്ന ലാബിൽ ആർക്കെങ്കിലും രോഗം വന്നതായി അറിയില്ലെന്നും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്കും അസുഖം പിടിപെട്ടേനെയെന്നുമാണു ഡാനിയെല ബ്ലൂംബെർഗ് ന്യൂസിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നത്.

