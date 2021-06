സുധാകരനോടു സംസാരിച്ചു, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിച്ചെന്നു മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് കെ.മുരളീധരന്‍ എംപി. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനുമായി സംസാരിച്ചു പരിഹരിച്ചെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.



രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതിക്കു മുന്നോടിയായി പുതിയ ടീം ഉമ്മൻചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരുമായി പ്രത്യേകം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ.മുരളീധരൻ യോഗത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. മുരളീധരനു പരാതികളില്ലെന്നായിരുന്നു അന്നു സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം.

English Summary: K. Muraleedharan says he has settled his issues with KPCC