കോഴിക്കോട്∙സിപിഐഎമ്മിന്റെ ‘റെഡ് വേർഷൻ’ കഴിഞ്ഞെന്നും ഇനി ‘ഗോൾഡ് വേർഷനെ’ക്കുറിച്ച് കേരളം കേൾക്കാനിരിക്കുന്നതെയുള്ളൂവെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വർണ്ണം കടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉപയോഗിക്കുക, നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ സ്വർണ്ണം കടത്തിയവരെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കൊല്ലാൻ ക്വട്ടേഷനായി ഉപയോഗിക്കുക, കരിപ്പൂരിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരെ കൊണ്ട് കടത്തിയ സ്വർണ്ണം തട്ടിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണ്ണത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കമ്മിഷനായി പാർട്ടി നേരിട്ടെടുക്കുക! 22 തവണയെങ്കിലും അർജുൻ ആയങ്കി സ്വർണ്ണം തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്.

അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൽ ഏഴ് എട്ട് പൊട്ടിക്കൽ നടത്തിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ തന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Kerala to hear about CPM’S Gold version soon, says Sobha Surendran