പൽഘർ ∙ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് കിട്ടാത്തതിനാൽ മരത്തിൽ കയറിയ 15 വയസ്സുകാരൻ ഇടിമിന്നലേറ്റു മരിച്ചു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മറ്റു മൂന്നു പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൽഘർ ജില്ലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണു സംഭവം. രവീന്ദ്ര കോർഡയാണു സംഭവസ്ഥലത്തു മരിച്ചതെന്ന് എൻഡിടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ദഹാനു താലൂക്കിലെ മങ്കർപാഡയിൽ നാല് ആൺകുട്ടികൾ കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കാൻ പോയപ്പോഴാണു സംഭവമുണ്ടായതെന്നു തഹസിൽദാർ രാഹുൽ സാരങ് പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച പ്രദേശത്തു ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ കനത്ത മഴയുണ്ടായിരുന്നു. 14നും 16നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മറ്റു മൂന്നു പേർ പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിലാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.



