പട്ന ∙ കോൺഗ്രസ് രഹിത പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയെക്കുറിച്ചു സങ്കൽപിക്കാനാകില്ലെന്ന് ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ നേരിടേണ്ട പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ കോൺഗ്രസ് ആകണമെന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കി പ്രാദേശിക കക്ഷികളുടെ മുന്നണിയുണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു തേജസ്വി യാദവ്.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 543 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇരുനൂറിലേറെയും ബിജെപിയും കോൺഗ്രസുമായി നേരിട്ടുള്ള മൽസരമാണെന്ന യാഥാർഥ്യം മറന്നു മുന്നണി രൂപീകരണം സാധ്യമല്ല. പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്കു ശക്തിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നേതൃത്വം അവർക്കാകണം. അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ട സമയമായെന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയെ ആരു നയിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കു സന്നദ്ധമാകണം. കോൺഗ്രസിനു പുറത്തു നിന്നാണു നേതൃത്വമെങ്കിൽ അക്കാര്യം കൂടിയാലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കണം. സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്നും തേജസ്വി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

English Summary: No national coalition against BJP can work without Congress, says Tejashwi Yadav