‘പി.ടി. ഉഷ വിളിച്ചു; പിണറായി സർക്കാരിൽ വിശ്വാസം, ഭീഷണിക്കു മുന്നിൽ തലകുനിക്കില്ല’

തൃശൂർ∙ സുഹൃത്തായ പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്ന പരാതിയിൽ നീതി കിട്ടുന്നതു വരെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ഒളിംപ്യൻ മയൂഖ ജോണി. പ്രതികളുടെ ഭീഷണിക്കും അപവാദ പ്രചാരണങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ തലകുനിച്ചു പിന്മാറില്ല. പിണറായി സർക്കാരിലും പൊലീസിലും വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പി.ടി.ഉഷ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ചു പിന്തുണ അറിയിച്ചെന്നും മയൂഖ ‘മനോരമ ഓൺലൈനി’നോടു പറഞ്ഞു. കേസിലെ ആരോപണ വിധേയർ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണു മയൂഖ പ്രതികരിച്ചത്. വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്ന എം.സി. ജോസഫൈൻ പീഡനക്കേസ് പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഇടപെട്ടുവെന്ന ആരോപണവും ഇന്നലെ മയൂഖ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

2016 ജൂലൈ 9ന് വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മയൂഖയുടെ സുഹൃത്തിനെ മുരിങ്ങൂർ സ്വദേശി മാനഭംഗത്തിന് ഇരയാക്കി, നഗ്നചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയെന്നാണ് ആളൂർ പൊലീസിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ്. പരാതി നൽകാൻ പെൺകുട്ടി ആദ്യം മാനസികമായി തയാറായിരുന്നില്ല. പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലവിധ രോഗങ്ങളാൽ ക്ഷീണിതരുമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പെൺകുട്ടി വിവാഹിതയുമായിരുന്നില്ല. 2018ൽ വിവാഹ ശേഷം വീണ്ടും ശല്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഭർത്താവാണ് പരാതി നൽകാൻ നിർദേശിച്ചത്. അടുത്തിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയുന്നതും.

മയൂഖ ജോണി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ. ചിത്രം: റസ്സൽ ഷാഹുൽ

തുടക്കത്തിൽ പരാതി നൽകാൻ പെൺകുട്ടി തയാറായിരുന്നില്ല. ഒട്ടേറെ കൗൺസലിങ്ങിനു ശേഷമാണ് തയാറായതുതന്നെ. ഈ സംഭവത്തെപ്പറ്റി അറിയാവുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കും പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തെന്ന നിലയ്ക്കും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്നു തോന്നിയതിനാലാണ് ഇടപെട്ടത്. ഇപ്പോഴും പരാതി വൈകി എന്ന തോന്നലില്ല. വർഷമെത്രയായാലും പീഡനം പീഡനം തന്നെയാണല്ലോ.

ഇത് ബലാത്സംഗക്കേസാണ്, ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ്. സുഹൃത്തിന് നീതി കിട്ടാത്തതിനെതിരെയാണ് എന്റെ പോരാട്ടം. മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം പിന്തുണ നൽകി മുന്നോട്ടു വന്നിരുന്നു. വാർത്ത കണ്ട് പി.ടി.ഉഷ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഒളിംപ്യനെന്ന നിലയിൽ ആരോടും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടില്ല. പിണറായി സർക്കാരിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. പ്രാദേശിക സ്റ്റേഷനിൽ പീഡനം സംബന്ധിച്ച പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ആ സമയവും ഒളിംപ്യനെന്ന നിലയിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പൊലീസ് ഇടപെടുമെന്നു കരുതി. എന്നാൽ നാലു മാസമായിട്ടും കേസിൽ പുരോഗതി കാണാതായപ്പോൾ അടുത്തിടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു. അതില്‍ ഒരു നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. സുഹൃത്താണെന്നും കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആ നോട്ടിൽ അഭ്യർഥിച്ചത്–മയൂഖ വ്യക്തമാക്കി.

അതിനിടെ സുഹൃത്ത് പീഡനത്തിനിരയായെന്ന ഒളിംപ്യൻ മയൂഖ ജോണിയുടെ ആരോപണം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന വാദവുമായി എതിർഭാഗം രംഗത്തെത്തി. മയൂഖ ജോണിയെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വിഭാഗം വ്യാജ കേസുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. പ്രതിയെന്നു മയൂഖ ആരോപിച്ച വ്യക്തിക്കെതിരായ എല്ലാ ആരോപണവും വ്യാജമാണ്. കേസിൽ വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ എം.സി. ജോസഫൈന് ഒരു പങ്കുമില്ലെന്നും എതിർഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

