മരം മുറി ഉത്തരവു കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ, പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചു: മന്ത്രി രാജൻ

പത്തനംതിട്ട∙ മരംമുറിയുടെ പേരിൽ അനാവശ്യ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയവർ ആത്മ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് റവന്യു മന്ത്രി കെ. രാജൻ പറഞ്ഞു. കർഷകരെ സഹായിക്കാനാണ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.

പ്രതിപക്ഷം അതിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് വിവാദമാക്കി. കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരാണ് തിരുത്തേണ്ടത്. മരം കൊള്ളയിൽ റവന്യു വകുപ്പിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി വനം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിൻഹ മന്ത്രി എ. കെ. ശശീന്ദ്രന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് വാർത്ത കണ്ടു. സർക്കാർ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് പോകുന്നത്. അതിനിടെ ഓരോ വകുപ്പും പ്രത്യേക അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. പട്ടയ ഭൂമിയിലെ മരം മുറിച്ചത് വനം കൊള്ള ആകില്ല.

കർണാടക അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള േകരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ മാറ്റുന്നതായുള്ള പ്രചാരണം ശരിയല്ല. കന്നഡ ഭാഷയിലുള്ള പേരുകൾ മലയാളത്തിലേക്കു മാറ്റാൻ സർക്കാർ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. വെറുതെ അനാവശ്യ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Opposition politicised muttil issue says minister K. Rajan, adds order was intented to help farmers