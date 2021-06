സംരക്ഷിത വനമേഖലയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ വ്ളോഗർ; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഡിഎഫ്ഒ

മൂന്നാർ ∙ അനുമതിയില്ലാതെ സംരക്ഷിത വനമേഖലയിൽ കടന്നെത്തി വ്ളോഗർ വിഡിയോ ബ്ലോഗ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ദേവികുളം ഡിഎഫ്ഒ. മൂന്നാർ റേഞ്ച് ഓഫിസർ എസ്.ഹരീന്ദ്രകുമാറിനോട് സംഭവം അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ടു നൽകാൻ ഡിഎഫ്ഒ പി.ആർ.സുരേഷാണ് നിർദേശിച്ചത്.

പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ സുജിത് ഭക്തൻ എന്ന വ്ളോഗർ മൂന്നാർ ഇടമലക്കുടി ആദിവാസി സെറ്റിൽമെന്റിൽ കടന്ന് വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതായി പുറത്തു വന്ന വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. സംഭവത്തിൽ വസ്തുതയുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായാൽ കേസെടുക്കും.



ലോക്ഡൗൺ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച ഇടുക്കി എംപി ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന്റെ ടിവി വിതരണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സുജിത് ഇടമലക്കുടിയിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് വിശദീകരണം. മാസ്ക് ധരിക്കാതെയാണ് വ്ളോഗറെയും ഒപ്പമുള്ളവരെയും വിഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. കോവിഡ് കേസുകൾ ഇല്ലാത്ത പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിൽ പുറമേനിന്നുള്ളവർ പ്രവേശിച്ചതിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്.



ഡീൻ കുര്യാക്കോസും സുജിത് ഭക്തനും

ഊരിനു പുറത്തു നിന്നുള്ളവർക്ക് ഇടമലക്കുടിയിൽ പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഊരുകൂട്ടം തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു. അപരിചിതരെ കടത്തി വിടരുതെന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വനം വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് എംപിക്കൊപ്പം സ്ഥലത്തു വ്ളോഗറുടെ സന്ദർശനം.



വനമേഖലയിൽ കടന്നു കയറി പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ സുജിത് ഭക്തൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് പരാതിയുമായി സിപിഐ ഉൾപ്പടെയുള്ള സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയത്. രോഗവ്യാപനത്തിനു കാരണമാകുന്ന തരത്തിൽ എംപിയുടെയും വ്ളോഗറുടെയും നടപടിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.കെ.ജയചന്ദനും രംഗത്തുവന്നു.



സുജിത് ഭക്തനും ഡീൻ കുര്യാക്കോസും

ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനും സുജിത്തിനും എതിരെ എഐവൈഎഫ് ദേവികുളം സബ്കലക്ടർക്കും ഡിവൈഎസ്പിക്കും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് യൂട്യൂബർ വനത്തിലെത്തി ഗോത്ര സമൂഹത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതെന്നാണ് ആക്ഷേപം. എംപിക്കൊപ്പം എത്തിയ വ്ളോഗർ ആദിവാസികളുടെ പരമ്പരാഗത ജീവിത രീതികൾ ചിത്രീകരിച്ചതായും പറയുന്നു.



വനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്നു വിഡിയോ പകർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ സുജിത് ഭക്തനെതിരെ നേരത്തേ വനംവകുപ്പ് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നേര്യമംഗലം റേഞ്ചിലും പൂയംകുട്ടി റേഞ്ചിലും എത്തി വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതിനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം കേസ്. വിഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച രണ്ടു ജീപ്പുകൾ അന്നു വനംവകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് പിഴയടച്ച് കേസിൽനിന്ന് ഒഴിവാകുകയായിരുന്നു.



English Summary: Devikulam DFO orders probe against Vlogger who entered protected area of Edamalakudi, Munnar