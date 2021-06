ആലപ്പുഴ∙ 62 വയസ്സുള്ളയാള്‍ക്ക് ഒരേ ദിവസം രണ്ടു തവണ കോവിഡ് വാക്‌സീനേഷന്‍ നടത്തി. ഇന്നലെ ഹരിപ്പാട് കരുവാറ്റ പിഎച്ച്‌സിയില്‍ ആദ്യ ഡോസ് എടുക്കാന്‍ എത്തിയ കരുവാറ്റ ഇടയിലപ്പറമ്പില്‍ ഭാസ്‌കരനാണ് രണ്ടു തവണ വാക്‌സീനെടുത്തത്. ഭാര്യ പൊന്നമ്മയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.



വാക്‌സീന്‍ എടുത്ത ശേഷം നിരീക്ഷിച്ചപ്പോള്‍ രക്തസമ്മര്‍ദം കൂടിയെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാത്തതിനാല്‍ ആശുപത്രി വിട്ടു. ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കുമെന്ന് ഭാസ്‌കരന്‍ പറഞ്ഞു.

ആശുപത്രിയിലെ രണ്ടു കൗണ്ടറുകളിലായി വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ദമ്പതികള്‍ പോയിരുന്നു. ഭാസ്‌കരന്‍ വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭാര്യയെ കാത്തു പുറത്തു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ കാര്യം അന്വേഷിച്ചു. 'വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാന്‍ എത്തിയതാണ്' എന്നു ഭാസ്‌കരന്‍ പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് ജീവനക്കാര്‍ ഭാസ്‌കരനെ കൊണ്ടുപോയി വാക്‌സീന്‍ എടുത്തു. രണ്ടു ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ എടുക്കണമെന്നു കേട്ടിട്ടുള്ളതിനാല്‍ രണ്ടാമത്തെ ഡോസാവും ഇതെന്നു കരുതി ഭാസ്‌കരന്‍ നേരത്തെ വാക്‌സീന്‍ എടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞില്ല.

പിന്നീട് പൊന്നമ്മ വാക്‌സിനേഷന്‍ കഴിഞ്ഞ്് എത്തിയപ്പോള്‍ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കൂടി എടുക്കണമെന്നും തനിക്ക് എടുത്തെന്നും ഭാസ്‌കരന്‍ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് അബദ്ധം മനസ്സിലായത്. ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമായി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് പ്രശ്‌നത്തിനു കാരണമെന്നു പൊന്നമ്മ പറയുന്നു.

