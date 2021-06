‘വികാരം വ്രണപ്പെടും, സംസ്കാരം നശിക്കും’: പേര് മാറ്റരുതെന്ന് കേരളത്തോട് കർണാടക

ബെംഗളൂരു ∙ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ പേര് കന്നഡയിൽനിന്നു മലയാളത്തിലേക്കു മാറ്റരുതെന്നു കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പ. ഇക്കാര്യം അഭ്യർഥിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു തിങ്കളാഴ്ച യെഡിയൂരപ്പ കത്തെഴുതിയതായി റിപ്പബ്ലിക് ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘കന്നഡയും സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളായ മഞ്ചേശ്വരം, കാസർകോട് എന്നിവ മികച്ച പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ്. സ്ഥലപ്പേരു മാറ്റുന്നതു പ്രദേശവാസികൾക്കു വൈകാരിക പ്രയാസമുണ്ടാക്കും. കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ ഐക്യം, സൗഹൃദം, സാഹോദര്യം എന്നിവയെ ബാധിക്കും’– യെഡിയൂരപ്പ കത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘പ്രദേശവാസികൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകാതെ, ചില ഗ്രാമങ്ങളുടെ പേരുകൾ മാറ്റാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമീപകാലത്തു ശ്രമിച്ചെന്നത് ആശ്ചര്യകരമാണ്. ഗ്രാമങ്ങളുടെ പേരുമാറ്റം ജനങ്ങളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തും. വളരെക്കാലമായി നിലവിലുള്ള കന്നഡ, തുളു സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കും’– കത്തിൽ പറയുന്നു.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഉദ്ദേശ്യമില്ലെങ്കിൽപ്പോലും ചില കേരള ഗ്രാമങ്ങളുടെ പേരുകൾ കന്നഡയിൽനിന്നു മലയാളത്തിലേക്കു മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായി എടുത്തേക്കാം. കാസർകോട്ടെയും മഞ്ചേശ്വരത്തെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെ പേരു മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം പുനരാലോചിക്കണമെന്നും പിണറായിയോടു യെഡിയൂരപ്പ അഭ്യർഥിച്ചു.

പേരുമാറ്റം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ജനതാദൾ (എസ്) നേതാവുമായ എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിയും പിണറായി വിജയനു കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ കേരളം നിഷേധിച്ചു. ‘വാർത്ത തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്’ എന്നായിരുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ ഓഫിസ് വാർത്താഏജൻസി പിടിഐയോടു പ്രതികരിച്ചത്.

English Summary: 'Will Destroy Kannada Culture': Yediyurappa Asks Pinarayi Vijayan To Not Rename Kasaragod Villages