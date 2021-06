സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയായി അനിൽകാന്ത് ചുമതലയേറ്റു

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയായി വൈ.അനിൽകാന്ത് ഐപിഎസ് ചുമതലയേറ്റു. പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തു നടന്ന ചടങ്ങിൽ, സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അനിൽകാന്തിന് അധികാര ചിഹ്നം കൈമാറി. ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇന്നു രാവിലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗമാണ് പുതിയ ഡിജിപിയെ തീരുമാനിച്ചത്. സർവീസ് കാലാവധി നിശ്ചയിക്കാതെയാണ് തീരുമാനം.

എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നതായും മുൻ ഡിജിപി ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അനിൽകാന്ത് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കു പ്രാധാന്യം നൽകും. സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളിൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും സർക്കാരുമായും കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അനിൽകാന്ത് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സർവീസിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കു സഹപ്രവർത്തകർ യാത്ര അയപ്പു നൽകി.

നിലവിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ കമ്മിഷണറാണ് 1988 ബാച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അനിൽകാന്ത്. ഫയര്‍ഫോഴ്സ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍, ബറ്റാലിയന്‍, പൊലീസ് ആസ്ഥാനം, സൗത്ത്സോണ്‍, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ എഡിജിപി ആയും ജോലി നോക്കി. ജയില്‍ മേധാവി, വിജിലന്‍സ് ആന്‍റ് ആന്‍റി കറപ്ഷന്‍ ബ്യൂറോ തലവന്‍, ഗതാഗത കമ്മിഷണര്‍ എന്നീ തസ്തികകളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശിഷ്ടസേവനത്തിനും സ്തുത്യര്‍ഹസേവനത്തിനുമുളള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പൊലീസ് മെഡല്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary : Anil Kant took charge as new Kerala DGP