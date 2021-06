സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയായി അനിൽകാന്ത് ചുമതലയേറ്റു

തിരുവനന്തപുരം∙ പുതിയ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയായി വൈ. അനിൽ കാന്ത് ഐപിഎസ് ചുമതലയേറ്റു. സർവീസ് കാലാവധി നിശ്ചയിക്കാതെയാണ് തീരുമാനം.

ഇന്നു ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് അനിൽകാന്തിനെ പുതിയ ഡിജിപിയായി നിയമിച്ച തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് നിയമനം. 1988 ബാച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അനില്‍കാന്ത്. എഡിജിപിയായ അനില്‍കാന്തിന് അടുത്ത മാസമാണ് ഡിജിപി റാങ്ക് ലഭിക്കുക. ഡല്‍ഹി സ്വദേശിയായ അനില്‍കാന്ത് പട്ടികവിഭാഗത്തില്‍നിന്ന് കേരളത്തില്‍ പൊലീസ് മേധാവിയാകുന്ന ആദ്യയാളാണ്. ബി.സന്ധ്യ, സുദേഷ് കുമാര്‍ എന്നിവരാണ് പരിഗണിക്കപ്പെട്ട മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍.



English Summary : Anil Kant took charge as new Kerala DGP