ശ്വാസതടസം: നടൻ ദിലീപ് കുമാറിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

മുംബൈ∙ ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബോളിവുഡ് നടൻ ദിലീപ് കുമാറിനെ (98) ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മുംബൈയിലെ ഹിന്ദുജ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി വ‍ൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.



ഈ മാസം ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് ദിലീപ് കുമാറിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്വാസതടസമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ജൂൺ 6ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം ജൂൺ 11ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. 65 ഓളം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡാസ്, ആൻ, ദാഗ്, ദേവദാസ്, ആസാദ്, മുഗൾ-ഇ-ആസാം, ഗുംഗാ ജമുന, രാം ഔർ ശ്യാം എന്നിവയാണ് പ്രധാന സിനിമകൾ.

