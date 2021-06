ഒന്നര രൂപയ്ക്കും ഒരു ലീറ്റര്‍ പെട്രോളടിക്കാം, നടക്കാത്തതല്ല, നല്ല മൈലേജുള്ള സ്വപ്നം!

ഒന്നര രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചാലോ...? എത്ര നല്ല നടക്കാത്ത സ്വപ്‌നമെന്നാവും. എന്നാൽ അങ്ങനെ കരുതാൻ വരട്ടെ. സംഭവം സത്യമാണ്. പക്ഷേ, വണ്ടിയോടിച്ച് അങ്ങു വെനസ്വേല വരെ പോകേണ്ടിവരുമെന്നു മാത്രം. ലീറ്ററിനു 1.50 രൂപമുതൽ 186 രൂപ വരെ വ്യത്യസ്ത വിലയുള്ള വസ്തുവാണു ലോകത്തു പെട്രോൾ. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ലഭ്യതയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും രാജ്യത്തെ നികുതിയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ഒക്കെ ചേർന്നാണു വിലയിലെ ഈ വ്യത്യാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നു മാത്രം.

മാനവരാശിയെ പലവിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ‘സുവർണലായനികളാണു’ പെട്രോളും ഡീസലും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ. രാജ്യങ്ങളെ സമ്പന്നമാക്കുന്നതിനും അതേസമയംതന്നെ അയൽപക്ക രാജ്യങ്ങളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിനും എന്തിനധികം രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിക്കും വരെ ഈ ലായനികൾ ഇന്ധനമായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പെട്രോളിനു വില 100 രൂപ കടന്ന ഈ ജൂൺമാസം ലോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പെട്രോൾ വില അറിയുന്നതിനു രസകരമാകും. വെനസ്വേല കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോളിനു വിലക്കുറവ് ഇറാനിലാണ്. ലീറ്ററിനു കേവലം 4.82 രൂപ മാത്രം. ഇറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അംഗോളയാണു വിലക്കുറവിന്റെ പട്ടികയിൽ അടുത്തത്. അംഗോളയിൽ ലീറ്ററിനു വില 19 രൂപ.

പാക്കിസ്ഥാനിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലൊന്നിലെ കാഴ്ച. ഫയൽ ചിത്രം: Aamir QURESHI / AFP

ലോകത്തു പെട്രോൾ വില ഏറ്റവും കുറവുള്ള പത്തുരാജ്യങ്ങളിൽ പകുതിയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് എന്നതാണു വസ്തുത. പെട്രോൾ വില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മുൻപിൽ ഹോങ്കോങ് ആണ്. ഇവിടെ ലീറ്ററിനു ശരാശരി 186 രൂപ നൽകണം. 158 രൂപയുമായി നെതർലൻഡ്സ് ആണു തൊട്ടുപിന്നിൽ. എല്ലാദിവസവും വിലകൂടി അതിവേഗം നൂറിലെത്തി സെഞ്ചുറി അടിച്ചതിലൂടെയാണല്ലോ പെട്രോൾ വില ഇന്ത്യയിൽ ഈയടുത്ത മാസങ്ങളിൽ വിവാദത്തിനു തീയിട്ടത്. നേപ്പാളിൽനിന്നു ഇന്ത്യയിലേക്കു പെട്രോൾ കടത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഘത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയും അടുത്തിടെ വൻശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ പെട്രോൾവില അറിയാമോ?

ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം പെട്രോൾ വില ഇന്ത്യയിലേതിനെക്കാൾ കുറവാണ് എന്നതാണു വസ്തുത. പാക്കിസ്ഥാനിൽ 52 രൂപയാണ് ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോളിന്. ഇന്ത്യയിലേതിനേക്കാൾ പകുതിവില എന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ശ്രീലങ്കയിൽ 68.64, ചൈനയിൽ 85, നേപ്പാളിൽ 78, ഭൂട്ടാനിൽ 68 എന്നതാണു അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ ലീറ്ററിനു വില. ഇന്ത്യയോട് അധികം ദൂരെയല്ലാത്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കേവലം 50 രൂപമാത്രമാണു പെട്രോളിന്. ഇറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വിലക്കുറവിൽ രണ്ടാംസ്ഥാനത്താണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ.

വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ മാതാവ്

പെട്രോളും ഡീസലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിലൂടെ വലിയ നികുതിയാണു ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നേടുന്നത്. ഫെഡറൽ സംവിധാനമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും നികുതി ചുമത്തുന്നതും വിവിധ സെസുകളുമാണ് ഈ വിലവർധനവിനു കാരണം. സർക്കാരിനു നികുതി കൂട്ടിക്കിട്ടുമെങ്കിലും ഇന്ധനവിലവർധനയ്ക്കു വലിയൊരു അപകടമുണ്ട്. ഇന്ധനവില വർധനവിനെ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ മാതാവായാണു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ കാണുന്നത്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇന്ധനവില കൂടിയാൽ മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും വില വർധിക്കും.

ഇതിനോടകം രാജ്യത്തു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെയും വിലയിൽ വലിയ വർധന വന്നു കഴിഞ്ഞു. റോഡുമാർഗമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മിക്കയിടത്തും ചരക്ക് ഇപ്പോഴുമെത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും റെയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴുമെത്താത്ത ഗ്രാമങ്ങൾ നിരവധിയുള്ളതിനാൽ. ചരക്കുനീക്കത്തിനു ചെലവ് കൂടുന്നതു വിലക്കയറ്റത്തെ നേരിട്ടുബാധിക്കും. വിലക്കയറ്റം വലിയ തിരിച്ചടിയാണു സാധാരണക്കാർക്കു സമ്മാനിക്കുക. സാധാരണക്കാരന്റെ കുടുംബബജറ്റ് താളം തെറ്റാൻ അധികം സമയം വേണ്ടെന്നു ചുരുക്കം.

വിനയാകുന്നത് മെല്ലെപ്പോക്ക്

പെട്രോളും ഡീസലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരമ്പരാഗത ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽനിന്നുള്ള മാറ്റം ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. സോളർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാരമ്പര്യേതര ഊർജസ്രോതസാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ ആശ്രയം. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണു മറ്റൊരു പുതിയ മേഖല. നിർഭാഗ്യവശാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചപോലുള്ള വളർച്ച ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണു ദുഃഖകരം. പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ അമിതോപയോഗം മൂലം പരിസ്ഥിതിക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളും മറ്റ് ഊർജമേഖലകളിലേക്കു മാറി ചിന്തിക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ വൻവളർച്ചയാണു പാരമ്പര്യേതര ഊർജമേഖലകളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇതിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുകയാണു ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരും.

വിലക്കുറവ് മാത്രം കണ്ടു സന്തോഷിക്കേണ്ട...!

ഇന്ധനവിലക്കുറവ് മാത്രം കണ്ടു മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും സ്വർഗതുല്യമാണ് എന്നും കരുതരുതേ. ഉദാഹരണത്തിനു വെനസ്വേല. പെട്രോൾ വിലകുറച്ചു കിട്ടുമെങ്കിലും വെനസ്വേലയുടെ സ്ഥിതി പരിതാപകരമാണ്. ഒപെക് രാജ്യങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സംഭരണമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണു വെനസ്വേല. എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത വെനസ്വേലയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഭരണ തലപ്പത്തു രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടൽ മുറുകിയതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സംഭരണത്തെ വേണ്ടവിധം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ രാജ്യത്തിനു കഴിയുന്നില്ല.

വെനസ്വേലയിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലൊന്ന്. ഫയൽ ചിത്രം: Federico PARRA / AFP

നാണ്യപ്പെരുപ്പം, പവർകട്ട്, ഭക്ഷണത്തിനും മരുന്നിനുമുള്ള ക്ഷാമം, ഉയർന്ന കുറ്റകൃത്യനിരക്ക് എന്നിവ ഇപ്പോൾ വെനസ്വേലയുടെ ദുഖമാണ്. വെനസ്വേലയിലെ 13 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ 30 ശതമാനവും പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ളവരാണെന്നാണു പഠനങ്ങൾ. ഓരോ വർഷവും വെനസ്വേലയിൽ നിന്നു ജനങ്ങൾ ഇതരരാജ്യങ്ങളിലേക്കു പലായനം ചെയ്യുകയുമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നര രൂപയ്ക്കു ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വെനസ്വേലയിൽ പോകുന്നതു കൊള്ളാം. പക്ഷേ, ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരിക അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നർഥം!

English Summary: How India’s Petrol Prices Compare with the Rest of the World and it's Neighbouring Countries?