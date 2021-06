കർഷക കുടുംബത്തിലെ 6 പേർ കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

യാദ്ഗീർ∙ കടബാധ്യതയെ തുടർന്ന് ഷാപ്പൂർ ദൊരണഹള്ളിയിൽ‍ കർഷക കുടുംബത്തിലെ 6 പേർ കുളത്തിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് സംഭവം. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് 550 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണിത്. ഭീമരായ സുർപുര(45), ഭാര്യ ശാന്തമ്മ(36), മക്കളായ സുമിത്ര(13), ശ്രീദേവി (12), ശിവരാജ(9), ലക്ഷ്മി(8) എന്നിവരെയാണ് കൃഷിയിടത്തിലെ കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.



കുട്ടികളെ കുളത്തിലേക്ക് തള്ളിയ ശേഷം മാതാപിതാക്കൾ ചാടി ജീവനൊടുക്കിയതാകാം എന്നു എസ്പി സി.ബി വേദമൂർഡത്തി പറഞ്ഞു. അഗ്നിശമന സേനയെത്തിയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത്. രണ്ടേക്കറിൽ കൃഷി ചെയ്യാനായി 20 ലക്ഷം രൂപ ഭീമരായ വായ്പയെടുത്തതിനെ തുടർന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് സംഭവത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പലിശ ഇടപാടുകാർ ഇവരെ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി അയൽവാസികൾ മൊഴി നൽകി.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

English Summary: Karnataka: Six of family jump into pond; police suspect suicide pact