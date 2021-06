ആർജെഡി രജത ജൂബിലി: ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് അണികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

പട്ന ∙ ആർജെഡി രജത ജൂബിലി ദിനമായ ജൂലൈ അഞ്ചിനു പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് അണികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ചികിത്സാ സൗകര്യാർഥം ന്യൂഡൽഹിയിൽ മകൾ മിസ ഭാരതിയുടെ വസതിയിൽ കഴിയുന്ന ലാലു പട്നയിൽ എത്തിയേക്കുമെന്നാണു സൂചന. അസൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽനിന്നു വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാകും ലാലുവിന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം.

കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസിൽ മൂന്നര വർഷത്തിലേറെ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച ശേഷം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ലാലു യാദവ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുന്നത് പാർട്ടി അണികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട്. പട്നയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർമാർ അനുവദിച്ചാൽ ലാലു രജത ജൂബിലി ചടങ്ങിൽ നേരിട്ടു പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം അണികൾക്കു നൽകുന്ന സന്ദേശം.

