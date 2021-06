കേരളത്തിൽ ജൂലൈ പകുതിയോടെ ശക്തമായ മഴ; ഇപ്പോൾ ‘മൺസൂൺ ബ്രേക്ക്‌ കണ്ടിഷൻ’

തിരുവനന്തപുരം∙ മൺസൂൺ കുറഞ്ഞതിനു പിന്നിൽ ‘മൺസൂൺ ബ്രേക്ക്‌ കണ്ടിഷൻ’. മൺസൂൺ ആരംഭിച്ചശേഷം മഴ പെട്ടെന്നു ലഭിക്കാതാകുന്നതിനെയാണ് മൺസൂൺ ബ്രേക്ക് കണ്ടിഷൻ എന്നു പറയുന്നത്. മൺസൂൺ ആരംഭിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം മഴ നിൽക്കുന്നതും പിന്നീട് ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം മഴ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതും സാധാരണയാണ്. ബ്രേക്ക് കണ്ടിഷൻ ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിച്ചു.

കേരളത്തിൽ‌ മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും. മേഘാലയയിലും ബിഹാറിലുമെല്ലാം ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. കേരളത്തിൽനിന്നു പോയ മഴ തിരികെയെത്താൻ അടുത്ത മാസം 7–ാം തീയതിയെങ്കിലുമാകുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ജൂലൈ പകുതിയോടെ ആയിരിക്കും തുടർച്ചയായ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുക. കേരളത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റപെട്ട മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.



കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളില്‍ മഴ കുറയുകയും ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ച ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. 39 വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ച മൂന്നാമത്തെ ജൂൺ മാസമാണിത്. ജൂൺ 1 മുതൽ 30 വരെ പെയ്തത് 408.4 മില്ലിമീറ്റർ. കേരളത്തിൽ ജൂണിൽ ശരാശരി ലഭിക്കേണ്ടത് 643 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. ഇതുവരെ 36% കുറവ്.

ഇതിനു മുൻപ് 1983 (322. 8 മില്ലിമീറ്റർ ) 2019 ( 358.5 മില്ലീമീറ്റർ) എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ജൂൺ മാസത്തിൽ ലഭിച്ചത്. 2013ൽ ആയിരുന്നു ജൂണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടിയത് അന്ന് 1042. 7 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത്തവണ സാധാരണയിൽ കുറവ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ( 55% കുറവ് ) പാലക്കാട്‌,( 50% കുറവ് ) ജില്ലകളിൽ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ്.



ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നലെവരെ 182.9 മില്ലീമീറ്റർ മഴ കിട്ടി, 10% അധികം. കിട്ടേണ്ടത് 166.9 മില്ലീമീറ്റർ. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഉൾപ്പെടെയുളള 37 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 25 ലും സാധാരണ / സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു . കേരളം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴ കുറവാണ് ലഭിച്ചത്.



∙ മൺസൂൺ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ആൻഡമാനിൽനിന്ന്



ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽനിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് കേരളത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 38 ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് രാജസ്ഥാനിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമാണ് മണ്‍സൂൺ. എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ ഒന്നാം തീയതിയോടടുപ്പിച്ചാണ് മൺസൂൺ (തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം) കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. സീസൺ എന്നർഥം വരുന്ന ‘മൗസിം’എന്ന അറബി പദത്തിൽ നിന്നാണ് മൺസൂണെന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത്.

കാലവർഷം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചു പ്രധാന മഴക്കാലമാണ്. കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തുന്ന തീയതിയും ആ വർഷത്തെ മഴയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. നേരത്തെ വന്നാലും വൈകി വന്നാലും അതു മഴയെ സ്വാധീനിക്കാറില്ല. കാലവർ‌ഷം അതിന്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം മേയ് 22ന് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിൽ നിന്നാണ്.

തുടർന്നു മേയ് 26ഓടെ ശ്രീലങ്കയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ജൂൺ ഒന്നിനാണ് കേരളത്തിൽ കാലവർഷം സാധാരണയായി എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ കാലവർഷത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളമാണ്. ആൻഡമാനിൽനിന്നും കാലവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധാരണ 10 ദിവസമെടുക്കും.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കൊച്ചി, കന്യാകുമാരി ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കും. രണ്ടാം ഘട്ടമായ ജൂൺ അഞ്ചോടെ കേരളം മുഴുവനായും തെക്കൻ കർണാടകയിലും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും മഴ ലഭിക്കും. പിന്നീട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും.



