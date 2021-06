മദ്യവിൽപന അതിരുകടന്ന് ‘കോടി ക്ലബിൽ’; തേങ്കുറിശി ഒന്നാമതെത്തിയത് എങ്ങനെ?

പണ്ട് ചിറ്റൂർ ഷുഗർഫാക്ടറിയിൽ ‘കണ്ണീരുപോലത്തെ ചാരായം’ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലത്തും ലഹരി തേടി തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് ആളുകൾ വരുമായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ കുടിലുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ‘ഊരുകാ’ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചുവന്ന നിറമുള്ള നാടൻ അച്ചാറും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ കിട്ടുന്ന കുടലും മിക്സ്ചറും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും ടച്ചിങ്സായി കടകളിൽ കിട്ടും. തെങ്ങിൻതോപ്പുകൾ ‘ഓപ്പൺ എയർ’ ബാറുകളുമായിരുന്നു. 1996ൽ എ.കെ.ആന്റണി ചാരായം നിരോധിച്ചു, ചിറ്റൂർ ഷുഗർഫാക്ടറിയിലെ സ്പിരിറ്റ് ഉൽപാദനവും നിലച്ചു. എന്നിരുന്നാലും തീറ്റയും വെള്ളവും തേടി ആനയും വന്യമൃഗങ്ങളും നടത്തുന്നതിനു സമാനമായ പലായനം മദ്യത്തിനു വേണ്ടി അതിർത്തിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഈ കോവിഡ് കാലത്തും അതു തുടർന്നു.

‘നിങ്ങടെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം...’

തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ കുടിയൻമാരോട് ഇതര മേഖല കുടിയൻമാർക്ക് കനത്ത അസൂയയാണ്. ‘നിങ്ങൾക്ക് സാധനം കിട്ടാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല – അതാണ് ആ അസൂയയുടെ കാരണം. കേരളത്തിൽ മദ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിർത്തികടന്നു തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു പോകാം. തമിഴ്നാടിന്റെ മദ്യശാലയായ ‘ടാസ്മാകും’ കേരളത്തിന്റെ ‘ബീവറേജും ’ ഉണ്ടെന്നതിനാൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നു കനിയാതിരിക്കില്ല. എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ്കാലത്ത് മദ്യശാല അടച്ചതോടെ കൂട്ടമായി ആളുകളെത്തിയതോടെ തിരിച്ചടിയായത് കേരളത്തിലെ കുടിയൻമാർക്കാണ്. തിരക്കേറിയതോടെ സംസ്ഥാന അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള മേനോൻപാറ, കഞ്ചിക്കോട് പാറപ്പിരിവ് ബവ്റിജസ് മദ്യവിൽപനശാലകൾ സർക്കാർ അടപ്പിച്ചു.

കൂട്ടമായി ആളുകൾ എത്തുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മദ്യവിൽപനശാലകൾ അടിച്ചിടണമെന്നും പുതുശ്ശേരി, വടകരപ്പതി പഞ്ചായത്തുകൾ ബെവ്കോയ്ക്കു ശുപാർശ നൽകിയതിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി. സംസ്ഥാന അതിർത്തിയോടു ചേർന്നു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം തുറന്നപ്പോൾ 2 ബവ്റിജസ് ഷോപ്പുകളിലും വലിയ തിരക്കായിരുന്നു. അതേ സമയം ഇവിടങ്ങളിലെ മദ്യവിൽപന ശാലകൾ അടച്ചതോടെ പാലക്കാട് നഗരത്തിലെയും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെയും മദ്യ വിൽപനശാലകളിൽ തിരക്കായി. മദ്യപരും ഒപ്പം കോവിഡ് ഭീഷണിയും ഇവിടേക്കു നാലുകാലിൽ എത്തി.

കുടിയന്മാരുടെ പലായനം

തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നു കുടിയൻമാർ കൂട്ടമായി പലായനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കേരള സംസ്ഥാന ബവ്റിജസ് കോർപറേഷന് നല്ല കൊയ്ത്തായിരുന്നു. ലോക്ഡൗണിനു മുൻപ് മേനോൻ പാറ ബവ്റിജസിൽ പ്രതിദിന ശരാശരി വിറ്റുവരവ് 10 മുതൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ലോക് ഡൗണിനു ശേഷം മദ്യവിൽപനശാലകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ 35 മുതൽ 55 ലക്ഷം രൂപ വരെയായി ഉയർന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്ന കോയമ്പത്തൂരിൽനിന്നടക്കം അതിർത്തി ചെക്പോസ്റ്റുകളിലൂടെയും ഊടുവഴികളിലൂടെയുമെല്ലാം മദ്യം വാങ്ങാനെത്തുന്നവരുടെ തിരക്കായിരുന്നു.

പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിൽ ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന കള്ള് (ഫയൽ ചിത്രം)

ബൈക്കിലെത്തുന്ന 2 ആളുകൾ ഒരു ദിവസ തന്നെ പലതവണ വരി നിന്ന് മദ്യം വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ ശേഷം ചാക്കിൽ കെട്ടിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. ഇത് തടയാൻ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന ശക്തമായിരുന്നില്ലെന്ന ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. മദ്യ വിൽപനശാലയുടെ മുന്നിലെ വരി അരകിലോമീറ്ററിലധികം നീളുകയും റോഡരികിൽ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുന്നതും കൂടി ആയതോടെ ഇവിടെ ഗതാഗത തടസ്സവും പതിവായി. അതിർത്തിയിലെ മദ്യശാലകൾ അടച്ചതോടെ പിന്നീടുള്ളവരെല്ലാം വഴി ചോദിച്ച് പോകുന്നത് തേങ്കുറിശിയിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് പ്രതിദിന വിറ്റുവരവിൽ തേങ്കുറിശ്ശി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത്.

ഒടിയന്റെ തേങ്കുറിശി, മദ്യവിൽപനയിൽ ഒന്നാമത്

മോഹൻലാലിന്റെ ‘ഒടിയൻ ’ സിനിമ വന്നതോടെ ഒടിയന്റെ തേങ്കുറുശ്ശി എന്ന പേരിൽ പേരുകേട്ട നാട്ടിലാണ്, ലോക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് ബവ്റിജസ് തുറന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം വിറ്റത്. അതിർത്തിയിലെ മദ്യശാലകൾ പൂട്ടിയപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾ കൂട്ടമായെത്തി. തുടർച്ചയായി 2 ദിവസം തേങ്കുറുശ്ശി ഒരു കോടി ക്ലബിലേക്കെത്തി. ജൂൺ 24ന് 1.6 കോടിയും 25ന് 1.29 കോടിയുമായിരുന്നു വിൽപന.

ലോക്‌ഡൗൺ ഇളവു പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പാലക്കാട് കള്ള് പാർസലായി വാങ്ങാനെത്തിയവർ (ഫയൽ ചിത്രം)

മുൻപ് ഒരു മദ്യസീസണിൽ തേങ്കുറുശ്ശിയിൽ മദ്യ വിൽപന ഒരു കോടി പിന്നിട്ടിരുന്നു. തലേന്ന് അവധിയായതിനാൽ അന്ന് രാത്രി കണക്കു നോക്കി പണപ്പെട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കാവൽ വച്ചാണു സൂക്ഷിച്ചത്. മദ്യം നാടാകെ നിരോധിച്ച സമയത്തും ചിറ്റൂരിൽ കള്ളു ചെത്തുണ്ടായിരുന്നു. ചെത്താതിരിക്കുന്നത് തെങ്ങിന് ദോഷമാണെന്നതിനാൽ എന്നും ചെത്തും. വിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതിനാൽ ഒഴിച്ചുകളയും. ഒഴിച്ചുകളയാത്ത കള്ളുകിട്ടുമോ എന്നു തേടി ചിറ്റൂരിൽ കറങ്ങുന്നവരെ പിടികൂടുന്നതായിരുന്നു ലോക്ഡൗൺ സമയത്തെ പൊലീസിന്റെ പ്രധാന ജോലികളിലൊന്ന്.

English Summary: Thenkurissi in Palakkad Sets New Record in Liquor Sale; How?