സ്ത്രീ സുരക്ഷ പ്രധാനം; മുൻ ഡിജിപിയുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ തുടരും: അനിൽ കാന്ത്

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ, ക്രമസമാധാനനില എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്ന് നിയുക്ത സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി വൈ.അനിൽ കാന്ത്. മുൻ ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഇന്നു ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണു സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയായി വൈ. അനില്‍ കാന്ത് ഐപിഎസിനെ നിയമിച്ചത്. ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് നിയമനം. പൊലീസ് മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ അഗ്നിസുരക്ഷാ സേനാ മേധാവി ബി.സന്ധ്യ, വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സുദേഷ്കുമാർ എന്നിവരും അനിൽകാന്തിനൊപ്പം ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു.

