ചെന്നൈയിൽ തേങ്ങ പറിക്കുന്നതിനിടെ ടെറസിൽ നിന്നു വീണ് മലയാളി മരിച്ചു

ചെന്നൈ∙ തേങ്ങ പറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാൽവഴുതി കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ നിന്നു വീണു മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചു. വടശേരിക്കര പേഴുംപാറ പത്താം ബ്ലോക്ക് പ്ലാവുനിൽക്കുന്നതിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ മോഹനൻ നായരുടെയും സുധയുടെയും മകൻ സുമേഷ് നായർ (39) ആണു മരിച്ചത്.



മൂന്നു ദിവസം മുൻപായിരുന്നു സംഭവം. വേളാച്ചേരിയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുകയായിരുന്ന സുമേഷ് താമസിച്ചിരുന്ന വീടിനു സമീപത്തെ തെങ്ങിൽ നിന്നു തേങ്ങ പറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാൽവഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. സംസ്കാരം ഇന്നു രാവിലെ 11.30ന്. ഭാര്യ: വിദ്യ. മക്കൾ: ശ്രീഹരി, ജാൻവി.

English Summary: Youth killed after falling off terrace in Chennai