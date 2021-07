തമിഴ്നാട് വനപാലകർക്ക് നായാട്ട് സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണം; പ്രതികൾ മലയാളികളെന്ന് സൂചന

കുമളി ∙ ഇടുക്കി അണക്കര ചെല്ലാർകോവിലിൽ തമിഴ്നാട് വനപാലകർക്ക് നേരെ നായാട്ട് സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണം. വനത്തിൽ പട്രോളിങ് നടത്തുകയായിരുന്ന വനപാലകരെയാണ് മലയാളികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന നായാട്ട് സംഘം ആക്രമിച്ചത്. പ്രതികൾക്കായി തമിഴ്നാട്, കേരള പൊലീസ് സേന അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

രാത്രിയിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ നായാട്ട് സംഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം സജീവമാണെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു വനംവകുപ്പിന്റെ പരിശോധന. കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് വനത്തിനുള്ളിൽനിന്ന് കാട്ടുപോത്തിന്റെ ജഡം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പരിശോധന വ്യാപിപ്പിച്ചത്. പട്രോളിങ്ങിനിടെ ഏഴുപേരടങ്ങുന്ന നായാട്ട് സംഘത്തെ പിടികൂടിയെങ്കിലും വനപാലകരെ ആക്രമിച്ച് പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു.

ആക്രമണത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചറായ ഖാജാ മൊയ്തീന് തലയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. പ്രതികളുടെ പക്കൽനിന്ന് തോക്ക്, വെട്ടുകത്തി, മാൻക്കൊമ്പ് എന്നിവയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് തമിഴ്നാട് പൊലീസും വണ്ടൻമേട് പൊലീസും പരിശോധന നടത്തി. നായാട്ടുകാർ മലയാളികളാണെന്നാണു സൂചന. പ്രതികൾക്കായി വനംവകുപ്പും പൊലീസും തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി.

English Summary: Attack by Hunting Group Against TamilNadu Forest Officers at Chellarkovil