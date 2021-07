കൊച്ചി∙ കരിപ്പൂർ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അർജുൻ ആയങ്കിയെയും മുഹമ്മദ് ഷഫീഖിനെയും കസ്റ്റംസ് ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യും. ഷഫീഖ് മൊഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് അർജുൻ ആയങ്കി.



കേസിൽ നിർണായക തെളിവായ അർജുന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമവും അന്വേഷണ സംഘം തുടരുകയാണ്. അർജുന്റെ ബെനാമിയെന്ന് കസ്റ്റംസ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ സി.സജേഷിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചിരുന്നു.

English Summary: Customs to quiz Arjun Ayanki and Muhammed Shafeeq in Karipur Gold Smuggling Case