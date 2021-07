ഡെൽറ്റ പ്ലസിൽ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയ്ക്ക് ആശങ്കയില്ല; രോഗബാധിതർ കുറവെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞ

ന്യൂഡൽഹി∙ അതിതീവ്ര വ്യാപനശേഷിയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോവിഡിന്റെ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദത്തെ നിലവിൽ ഒരു ആശങ്കയുള്ള വകഭേദമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കണക്കാക്കുന്നില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോ.സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ . ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുഖ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോ. സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയ കോവിഡിന്റെ ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിനു ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചുണ്ടായ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വൈറസിനെതിരെ കനത്ത ജാഗ്രത ആവശ്യമാണെന്നു സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. രണ്ടാം തരംഗത്തിൽനിന്നു പതിയെ കരകയറി വന്ന ഇന്ത്യയിൽ പന്ത്രണ്ടോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡെൽറ്റ പ്ലസിന്റെ സാന്നിധ്യവും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമേ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലും ഈ വകഭേദം ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഡെൽറ്റ വൈറസിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കെ 417 എൻ (കെ417എൻ) എന്ന ജനിതക മാറ്റമാണ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദത്തിനു കാരണമായിട്ടുള്ളതെന്നാണു വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.



അതേസമയം, രാജ്യത്തിന്റെ വാക്സീൻ പാസ്പോർട്ട് പദ്ധതിയിൽനിന്നു കോവിഷീൽഡിനെ ചില രാജ്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതു യുക്തിരഹിതമാണെന്നും സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വാക്‌സീന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നതു പകര്‍ച്ചവ്യാധി കാലത്തു തടസ രഹിതമായ യാത്ര അനുവദിക്കും. യുറോപ്പിൽ മറ്റൊരു ബ്രാൻഡിന്റെ കീഴിൽ അസ്ട്രാസെനക ലഭ്യമാകുമെന്നിരിക്കെ ഇതു സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.



വാക്സീൻ പാസ്പോർട്ടിൽ കോവിഷീൽഡിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി യുറോപ്യൻ മെഡിക്കൽ റെഗുലേറ്ററുമായി ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. കോവാക്സിന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ അംഗീകാരം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരത്തോടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും സൗമ്യ പറഞ്ഞു.

English Summary :Delta Plus Not Presently A "Variant Of Concern" For WHO: Chief Scientist