പ്രിയങ്ക വഴിയൊരുക്കി, രാഹുൽ-സിദ്ദു കൂടിക്കാഴ്ച? പഞ്ചാബിൽ സസ്പെൻസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ പഞ്ചാബിൽ അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി അധികാര വടംവലി തുടരുന്നതിനിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മുൻ മന്ത്രി നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കിയത് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടൽ എന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ.



പഞ്ചാബിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സിദ്ദുവുമായി ചർച്ച അനിവാര്യമാണെന്നു രാഹുലിനെ പ്രിയങ്ക ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമാണു സിദ്ദുവുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കു രാഹുൽ തയാറായത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി നടന്ന രാഹുൽ– സിദ്ദു ചർച്ച 45 മിനിറ്റോളം നീണ്ടു. ബുധൻ ഉച്ചയോടെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമായാണു സിദ്ദു ആദ്യം ചർച്ച നടത്തിയത്. തുടർന്നു പ്രിയങ്ക, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, സോണിയാ ഗാന്ധി എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഇതിനു ശേഷമായിരുന്നു രാഹുൽ– സിദ്ദു കൂടിക്കാഴ്ച. സിദ്ദുവുമായി ഒരു ചർച്ചയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണു കഴി‍ഞ്ഞ ആഴ്ച രാഹുൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നത്.

രാഹുലുമായി ചർച്ച നടത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ സിദ്ദു അംഗീകരിച്ചേക്കുമെന്നാണു കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ പ്രതികരണം എന്താകും എന്നതിൽ സസ്പെൻസ് തുടരുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നതിനാൽ സിദ്ദുവുമായി പ്രത്യക്ഷ ഏറ്റുമുട്ടലിന് അമരീന്ദറിനു താൽപര്യമില്ല. അതേ സമയം സിദ്ദുവിനു കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോടു യോജിപ്പുമില്ല.

