സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മരണക്കണക്കുകളിലെ ഒളിച്ചുകളി തിരിച്ചടിക്കുന്നു. തെറ്റായ മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെ മറച്ചുവച്ച മരണങ്ങള്‍ സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശപ്രകാരമുളള ധനസഹായം അര്‍ഹതപ്പെട്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ലഭിക്കാനുളള സാധ്യത നിഷേധിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയശേഷം മരിച്ചവരും ഗുരുതര അസുഖം ബാധിച്ചിരുന്നവരുമായ ആയിരങ്ങളാണ് മരണക്കണക്കുകള്‍ക്ക് പുറത്തുളളത്. മനോരമ ന്യൂസ് പരമ്പര 'മറവിലെ മരണക്കണക്ക്' തുടങ്ങുന്നു.



എട്ടുവയസുകാരി അലീറ്റയ്ക്ക് പപ്പ കൂടെയില്ലെന്ന് മാത്രമേ മനസിലായിട്ടുളളു. അലീറ്റയുടെ പപ്പ ബിനോയി ചെറിയാന്‍ കാണക്കാരി പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്നു. മേയ് 2 നായിരുന്നു ബിനോയിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. മേയ് 10 ന് നെഗറ്റീവായി. ന്യൂമോണിയ കലശലായി മരണം സംഭവിച്ചത് മേയ് 27 ന് . ആശുപത്രി രേഖയില്‍ ഹൃദയ സ്തംഭനമാണ് മരണകാരണം. മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലും കോവിഡെന്ന് പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല. കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്ന മകന്‍ കോവിഡ് കാരണമാണ് മരിച്ചതെന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു പ്രായമായ മാതാപിതാക്കള്‍.

പത്താം ദിവസം ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നെറ്റീവായ ശേഷമുണ്ടായ ഭൂരിഭാഗം കോവിഡ് മരണങ്ങളും ഇങ്ങനെ മരണക്കണക്കുകള്‍ക്ക് പുറത്താക്കി. മുങ്ങിമരണം, ആത്മഹത്യ, കൊലപാതകം, മറ്റ് അപകടമരണങ്ങള്‍ ഇവയിലൊഴികെ കോവിഡ് ബാധിച്ച ആള്‍ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാല്‍ മരിച്ചാല്‍ കോവിഡ് മരണമായി കണക്കാക്കണമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ നിര്‍ദേശം. ഇതാണ് സംസ്ഥാനം അട്ടിമറിച്ചത്. 13,235 ആണ് നിലവിലെ ഔദ്യോഗിക മരണസംഖ്യ. ഇതിന്റെ രണ്ടിരട്ടിയോ മൂന്നിരട്ടിയോ മരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം.

English Summary: Discrepancy in Covid death numbers in Kerala – Follow up