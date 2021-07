ചെന്നൈ∙ മുൻ മന്ത്രി എം.മണികണ്ഠൻ നിർബന്ധിച്ചതു പ്രകാരമാണ് നടിക്കു ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിയതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ‍ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു മൊഴി നൽകി. മണികണ്ഠനെതിരായ പീഡനക്കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘത്തിനു മുൻപാകെയാണു ഡോക്ടർമാർ ഈ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.



മുഖത്തു പരുക്കേറ്റ നിലയിൽ നടി ചികിത്സ തേടിയിരുന്നതായും മറ്റൊരു ഡോക്ടർ വെളിപ്പെടുത്തി. അഞ്ചു വർഷം ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുന്നതിനിടെ മൂന്നു തവണ ഗർഭിണിയായെന്നും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കുട്ടികൾ മതിയെന്ന കാരണത്താൽ ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിയതായും നടി നേരത്തേ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ബെംഗളൂരുവിലെ ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 20നാണു മണികണ്ഠനെ പിടികൂടിയത്. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി കബളിപ്പിച്ചെന്നും വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമുള്ള നടിയുടെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്. തെക്കൻ ജില്ലയിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഇരുവരും താമസിച്ചിരുന്നതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി.

