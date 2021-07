പെൻഷൻ പരിഷ്കരണബാധ്യത സർവകലാശാലകളുടെ മേൽ; വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് പരാതി

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിലെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന പെൻഷൻകാരുടെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ ബാധ്യതയിൽനിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണത്തോടൊപ്പം സർവകലാശാല പെൻഷൻകാരുടെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ മന്ത്രിസഭയാണു പെൻഷൻ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത്. സർവകലാശാലകൾ തനതു വരുമാനത്തിൽനിന്ന് പെൻഷൻ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട അധിക ബാധ്യത കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സർവകലാശാല ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ശമ്പളവും പെൻഷനും ഉൾപ്പടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ സർക്കാർ നൽകുന്ന നോൺ പ്ലാൻ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നാണു വിനിയോഗിക്കുന്നത്. അതിനനുസൃതമായി ഗ്രാന്റ് തുക സർവകലാശാലകൾക്കു വർധിപ്പിച്ചുനൽകുന്ന രീതിയാണു സർക്കാരുകൾ നാളിതുവരെ തുടർന്നു വന്നിരുന്നത്. സർവകലാശാലകളുടെ തനത് ഫണ്ട് പെൻഷൻ പരിഷ്കരണത്തിനു വിനിയോഗിച്ചാൽ സർവകലാശാലകളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുമെന്നു ആക്ഷേപമുണ്ട്. വികസനം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം സർവകലാശാലകൾ നിർത്തിവയ്‌ക്കേണ്ടിവരും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൻഷൻകാരുള്ള കേരള, കാലിക്കറ്റ്, കാർഷിക സർവകലാശാലകളെയാണ് ഈ തീരുമാനം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുക.



ഓപ്പൺ സർവകലാശാല വന്നതോടെ കേരള, കാലിക്കറ്റ്, എംജി, സർവകലാശാലകളുടെ ആഭ്യന്തര വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുതുതായി ആരംഭിച്ച ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയ്ക്കും ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലക്കും സർക്കാരിനു കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കേണ്ടി വന്നതാണു സർവകലാശാലകളുടെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ ബാധ്യത സർവകലാശാലകൾ തന്നെ വഹിക്കണമെന്നു തീരുമാനിക്കാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നറിയുന്നു.



English Summary : Govt withdraws from pension reform liability for 20,000 pensioners in state universities