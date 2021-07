തൃശൂര്‍∙ കൊടകര കുഴല്‍പണ കേസില്‍ ഒളിവിലായിരുന്ന സിപിഎം അനുഭാവി കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി ഷിഗില്‍ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ അറസ്റ്റില്‍. കുഴല്‍പണ പിടിച്ചുപറിയില്‍ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തയാളാണ് ഷിഗിലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കര്‍ണാടകയിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ആശ്രമങ്ങളിൽ ഒളിവിലായിരുന്നു ഷിഗില്‍.



ഷിഗിലിനെ ഒളിവില്‍ പോകാന്‍ സഹായിച്ച യുവാവിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതിയെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽനിന്ന് തൃശൂര്‍ പൊലീസ് ക്ലബ്ബില്‍ എത്തിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ തുടരുകയാണ്. കൊടകര കുഴല്‍പണ കേസില്‍ ഇതുവരെ 22 പേരെയാണ് പിടികൂടിയത്.

