കോവിഡ് മരണം സർക്കാർ കുറച്ചു കാണിക്കുന്നു? ബിഹാറിൽ കണക്കെടുപ്പിന് ആർജെഡി

പട്ന ∙ ബിഹാറിലെ യഥാർഥ കോവിഡ് മരണ സംഖ്യയും രോഗികളുടെ എണ്ണവും കണ്ടെത്താൻ ആർജെഡി പ്രവർത്തകർ വീടുവീടാന്തരം വിവരശേഖരണം നടത്തും. നിതീഷ് കുമാർ സർക്കാർ കോവിഡ് മരണസംഖ്യ കുറച്ചു കാണിക്കുന്നതായി ആക്ഷേപമുയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ആർജെഡിയുടെ നീക്കം. പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ തലത്തിൽ കോവിഡ് മരണ വിവരം ശേഖരിച്ചു പാർട്ടി സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് ആർജെഡി നേതൃയോഗത്തിൽ നിർദേശം നൽകി.



കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ഉടൻ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആർജെഡി ദേശീയ സെക്രട്ടറി അനു ചാക്കോ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനു കോവിഡ് മരണങ്ങളുണ്ടായി. കുടുംബനാഥനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പതിനായിരങ്ങൾ പെരുവഴിയിലായ സാഹചര്യത്തിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനസഹായം നൽകണമെന്ന് അനു ചാക്കോ അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: RJD plans to collect covid deaths and other covid statistics in Bihar