കേരളത്തിൽനിന്നുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധം; കടുപ്പിച്ച് കർണാടക

ബെംഗളൂരു∙ കേരളത്തിൽനിന്നെത്തുന്നവർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആർടിപിസിആർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി കർണാടക. ബസ്, വിമാനം, ട്രെയിൻ, ടാക്സി, സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ കർണാടകയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത നെഗറ്റീവ് ആർടിപിസിആർ പരിശോധന ഫലം വേണമെന്നാണു നിബന്ധന. എന്നാൽ കോവിഡ് വാക്സീന്റെ രണ്ടു ഡോസുകളും എടുത്തിട്ടുള്ളവരെ ഇതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കർണാടക സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

കേരളത്തിൽനിന്ന് കർണാടകയിലേക്കു വരുന്ന എല്ലാ വിമാനങ്ങൾക്കും ഇതു ബാധകമാണ്. 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത നെഗറ്റീവ് ആർടിപിസിആർ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശമുള്ളവർക്കു മാത്രമേ വിമാനക്കമ്പനികൾ ബോർഡിങ് പാസുകൾ അനുവദിക്കാവൂ എന്നും കർണാടക ചീഫ് സെക്രട്ടറി പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ പക്കൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതരും ബസ് യാത്രക്കാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ടക്ടർമാരും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിൽ നിർദേശിക്കുന്നു. കർണാടകയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും പരിശോധിക്കാനായി കേരളവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ദക്ഷിണ കന്നഡ, കുടക്, മൈസൂർ, ചാമരാജനഗര എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർമാർക്കു നിർദേശം നൽകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യവസായം മറ്റ് അവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി സംസ്ഥാനത്തേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നവർ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാകണമെന്നും നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശം വയ്ക്കണമെന്നും നിർേദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, രണ്ടു വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ, മറ്റ് അവശ്യകാര്യങ്ങൾക്ക്( ബന്ധുവിന്റെ മരണം, ചികിത്സ എന്നിവ)എത്തിയവർ എന്നിവരെ ഇതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

English Summary :Travellers from Kerala Will Need Covid-19 Negative RT-PCR Report to Enter Karnataka