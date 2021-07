വധഭീഷണി മുഴക്കിയെന്ന് പരാതി; വി.കെ.ശശികലയ്ക്കെതിരെ കേസ്

ചെന്നൈ∙ വധഭീഷണി മുഴക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് മുൻ നിയമ മന്ത്രിയും മുതിർന്ന അണ്ണാ ഡിഎംകെ നേതാവുമായ വി.സി.ഷൺമുഖം നൽകിയ പരാതിയിൽ വി.കെ.ശശികലയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വില്ലുപുരം ജില്ലയിലെ റോസ്നരി സ്റ്റേഷനിലാണ് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.



ശശികലയുടെ അനുയായികളായ അഞ്ഞൂറോളം പേരിൽ നിന്നു ഫോൺ വഴിയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും വധ ഭീഷണിയുണ്ടായെന്നു ഷൺമുഖം കഴിഞ്ഞ 9നാണ് പരാതി നൽകിയത്. ഇതോടെയാണു ശശികലയ്ക്കെതിരെയും, തിരിച്ചറിയാത്ത 500 പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തത്. അതേസമയം, ശശികല പാർട്ടിയിൽ തിരികെ എത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അണ്ണാ ഡിഎംകെ നേതൃത്വം പരാതി നൽകിയതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

അതിനിടെ, പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുമായുള്ള വി.കെ.ശശികലയുടെ ഫോണ്‍ സംഭാഷണങ്ങളെ തള്ളി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എടപ്പാടി കെ.പളനിസാമി വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി. 2017ല്‍ പുറത്താക്കിയതു മുതല്‍ ശശികലയ്ക്കു പാര്‍ട്ടിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും ഒന്നല്ല, ഒരായിരം പേരുമായി സംസാരിച്ചാലും ഒന്നരക്കോടി പ്രവര്‍ത്തകരുള്ള പാര്‍ട്ടിയെ ബാധിക്കില്ലെന്നും എടപ്പാടി പറഞ്ഞു.

