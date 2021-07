അഫ്ഗാനിലെ ബഗ്രാം വ്യോമതാവളത്തിൽനിന്ന് പൂർണമായി പിന്മാറിയെന്ന് യുഎസ് സഖ്യസേന

കാബൂൾ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള പിൻമാറ്റം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ യുഎസ് – നാറ്റോ സഖ്യം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബഗ്രാം വ്യോമതാവളത്തിൽനിന്ന് സഖ്യസേനകൾ പൂർണമായി പിന്മാറിയതായി യുഎസ് പ്രതിരോധ വക്താവ് രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്പിയോടു പറഞ്ഞു. അതേസമയം, അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിന് വ്യോമതാവളം എന്നു കൈമാറുമെന്നോ സഖ്യസേന എന്ന് അഫ്ഗാൻ വിടുമെന്നോ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയില്ല.

2001 സെപ്റ്റംബർ 11ലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തിനുപിന്നാലെ അഫ്ഗാന്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽ ഖായിദയെയും താലിബാനെയും പരാജയപ്പെടുത്താനായാണ് യുഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സഖ്യകക്ഷികൾ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയത്. അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ യുദ്ധമായി പിന്നീട് ഇതു മാറി.

അധികാരസ്ഥാനത്തിരുന്നപ്പോൾ പ്രസിഡന്റുമാരായ ജോർജ് ഡബ്ല്യു. ബുഷ്, ബറാക് ഒബാമ, ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് എന്നിവര്‍ ബഗ്രാം വ്യോമതാവളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കെത്തുന്ന സൈനികരുടെ പ്രവേശന / വിടവാങ്ങൽ കവാടം എന്ന നിലയിലാണ് ബഗ്രാം വ്യോമതാവളം അറിയപ്പെടുന്നത്. നിരവധിത്തവണ താലിബാൻ ഭീകരർ വ്യോമതാവളം ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചാവേർ ആക്രമണങ്ങളും റോക്കറ്റ് ആക്രമണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട്.

‌എന്നാൽ 20 വർഷമായി സംഘർഷത്തിലായിരുന്ന പ്രദേശത്തുനിന്ന് താലിബാനുമായി സമാധാന കരാർ ഉണ്ടാക്കിയശേഷമാണ് യുഎസ് – നാറ്റോ സഖ്യം പിന്മാറുന്നത്. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഖത്തറിലായിരുന്നു ട്രംപ് ഭരണകൂടവും താലിബാൻ നേതൃത്വവും തമ്മിൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദോഹ കരാർ ഒപ്പുവച്ചത്. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 11ഓടുകൂടി അവസാന യുഎസ് സൈനികനും അഫ്ഗാൻ വിടുമെന്നാണ് ബൈഡൻ ഭരണകൂടവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: US Troops Leave Bagram Air Base In Afghanistan After Nearly 2 Decades