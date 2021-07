പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷൻ വളപ്പിൽ ബോളിവുഡ് നൈറ്റിനിടെ ഡ്രോൺ

ന്യൂഡൽഹി∙ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷൻ വളപ്പിൽ ഡ്രോൺ കണ്ടെത്തി. സുരക്ഷാ പിഴവു സംഭവിച്ചുവെന്നു കാട്ടി ഇന്ത്യ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ വ്യോമതാവളത്തിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ സംഭവം ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

‘ബോളിവുഡ് നൈറ്റ്’ എന്ന പരിപാടി ഹൈക്കമ്മിഷൻ വളപ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ഡ്രോൺ കണ്ടത്. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഭീകര സംഘടനകൾ പാക്ക് സൈന്യത്തിന്റെയോ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുടെയോ പിന്തുണയോടെയാണ് ജമ്മുവിലെ വ്യോമതാവളത്തിൽ ഡ്രോൺ‍ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികളുടെ നിഗമനം. ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ്, ലഷ്കറെ തയിബ എന്നീ സംഘടനകളെയാണ് സംശയിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രീനഗറിലെ 15 കോർ കമാൻഡർ ലഫ്. ജന. ഡി.പി. പാണ്ഡെ ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളായി പാക്കിസ്ഥാൻ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആയുധങ്ങൾ അതിർത്തി കടത്തുന്നതായി ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികൾക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ബിഎസ്എഫ് ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിടുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളി പുലർച്ചെ 4.25ന് പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഹെക്സാകോപ്റ്റർ (ആറു റോട്ടറുകളുള്ള ആളില്ലാ വിമാനം) അർണിയ സെക്ടറിലെ രാജ്യാന്തര അതിർത്തിക്കു സമീപം ബിഎസ്എഫ് വെടിവച്ചിട്ടിരുന്നു.



English Summary: Drone Seen Over Indian Embassy In Islamabad, India Protests: Sources