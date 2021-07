നായയെ അടിച്ചു കൊന്ന സംഭവം: നടപടി അറിയിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ തിരുവനന്തപുരം അടിമലത്തുറയിൽ വളർത്തുനായയെ ചൂണ്ടയിൽ കെട്ടിതൂക്കി അടിച്ചു കൊന്ന സംഭവത്തിലെ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതായി ഡിജിപി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയാൻ ബോധവൽക്കരണം നടത്തണമെന്നു കോടതി നിർദേശിച്ചു.

വളർത്തു നായയെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്നുപേർ ഉപദ്രവിക്കുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവന്നത്. പിന്നാലെ ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ നൽകിയ കത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധായ കേസെടുത്തത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ എത്രയും വേഗം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനു നിർദേശം നൽകി. തെരുവിൽ അലയുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും പ്രധാനമാണെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു.



തെരുവിൽ അലയുന്ന മൃഗങ്ങളെ ദത്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേക ക്യാംപുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ആലോചിക്കണം. സംസ്ഥാനത്തെ മൃഗാശുപത്രികളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി അറയിച്ചു. ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിന്‍റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ നിർദേശിച്ച കോടതി കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ബോർഡ് പുനസംഘടിപ്പക്കണമെന്നും ആവശ്യപെട്ടു. സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ പത്തു ദിവസത്തിനികം കോടതിയെ അറയിക്കാനാണ് ഡിവിഷൻ ബ‌െഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നായ കടലോരത്തെ വള്ളത്തിനു കീഴിൽ കിടന്നു എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അടിച്ചു കൊന്നത്. ക്രിസ്തുരാജിന്‍റെ പരാതിയിൽ വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് ആണ് കേസ് എടുത്തത്.



English Summary : High Court seeks report from Kerala government on dog beaten to death incident