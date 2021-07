കപ്പൽ ദുരന്തം: ശ്രീലങ്കയിൽ നൂറുകണക്കിന് കടലാമകൾ ചത്തുപൊങ്ങുന്നു

കൊളംബോ∙ ശ്രീലങ്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് കപ്പല്‍ തീപിടിച്ച് മുങ്ങിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ രാസമലിനീകരണം കാരണം നൂറുകണക്കിന് കടലാമകൾ ചത്തുപൊങ്ങുന്നു. 176 കടലാമകളും 20 ഡോൾഫിനുകളും നാല് തിമിംഗലങ്ങളും ചത്തുപൊങ്ങിയെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ മഡാവ ടെന്നാകൂൺ ബുധനാഴ്ച കൊളംബോ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു.



സിംഗപ്പൂരിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എംവി എക്സ്-പ്രസ് പേൾ എന്ന കപ്പലിനാണ് മേയ് 20 ന് തീപിടിച്ചത്. 25 ടൺ നൈട്രിക് ആസിഡും മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെ 1,486 കണ്ടെയ്നറുകൾ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജൂൺ 2നാണ് കപ്പൽ മുങ്ങിയത്. ശ്രീലങ്കയിലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ മനുഷ്യനിർമിത പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തമെന്ന് പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധർ പറയുന്ന കേസിൽ ഇതുവരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടില്ല.

കപ്പലിൽ 190 ലധികം ചരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്ലാസ്റ്റിക് അധിഷ്ഠിതമായവ ആണെന്നും പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഹീന്ദ അമരവീര പറഞ്ഞു. കപ്പലിന്റെ റഷ്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ത്യുട്കലോ വിറ്റാലി വിചാരണയ്ക്കായി വ്യാഴാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഉൾപ്പെടെ 15 പേരെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിറ്റാലി രാജ്യം വിടുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദുരിതബാധിത തീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നീക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Hundreds of dead turtles wash ashore in Sri Lanka after cargo ship wreck