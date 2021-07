മോദിയെ ആർക്കും തടയാനാവില്ലെന്ന ധാരണ തെറ്റ്; ഇനി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ‘ടേക്ക് ഓഫ്’

ബംഗാളിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മിന്നുന്ന വിജയം രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെയും റേറ്റിങ് ഉയർത്തി. ആ തിളക്കവുമായാണ് ജൂൺ 11ന് എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാറിന്റെ ഡൽഹിയിലെ വീട്ടിൽ ചർച്ചകൾക്കായി അദ്ദേഹം എത്തിയത്. തുടർന്ന് ജൂൺ 21ന് വീണ്ടുമെത്തി. അടുത്ത ദിവസം 8 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗം നടന്നു. അതോടെ സംഭവം ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. യോഗം നടന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന് മൂന്നാമത്തെ പവാർ–പ്രശാന്ത് കിഷോർ കൂടിക്കാഴ്ചയും നടന്നു.



തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യശ്വന്ത് സിൻഹ, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് ഘനശ്യം തിവാരി, നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഒമർ അബ്ദുല്ല, ആംആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് സുശീൽ ഗുപ്ത, രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ നേതാവ് ജയന്ത് ചൗധരി, സിപിഐ ദേശീയ സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം എംപി, സിപിഎം നേതാവ് നിലോൽപൽ ബസു എന്നിവരാണു യോഗത്തിനെത്തിയത്.



മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി യശ്വന്ത് സിൻഹയുടെ രാഷ്ട്ര മഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗം നടന്നത്. രണ്ടു ദശകത്തോളമായി കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിലാണ് എൻസിപി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയും കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് അധികാരം പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ കോൺഗ്രസ് ഇതര പാർട്ടികളുടെ യോഗം പവാറിന്റെ വീട്ടിൽ ചേർന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും സംസാരമുണ്ടായി. രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് എന്നും ഒരു ചുവടു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നയാളാണ് പവാർ. നിലവിൽ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയ നേതാവ്. രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള വിവിധ പാർട്ടി നേതാക്കളോട് ബന്ധമുള്ളയാളുമാണ്. പവാറിന്റെ വസതിയിൽ നടന്ന യോഗം അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളുടെ തുടക്കമാണോ? യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബിനോയ് വിശ്വം എംപി അതേപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു.



∙ ശരദ് പവാറിന്റെ വീട്ടിൽ ചേർന്നത് അനൗപചാരിക യോഗമായിരുന്നോ അതോ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമായിരുന്നോ?

അനൗപചാരിക യോഗം ആയിരുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള യോഗം അല്ലെന്ന് ആമുഖത്തിൽതന്നെ യോഗം വിളിച്ച രാഷ്ട്ര മഞ്ചിന്റെ വക്താവ് യശ്വന്ത് സിൻഹ പറഞ്ഞിരുന്നു. രാഷ്ട്ര മഞ്ചിന്റെ 4 കൊല്ലം മുൻപത്തെ രൂപീകരണ വേളയിലെ പ്രഖ്യാപനം വായിക്കുകയും ചെയ്തു. 8 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കു പുറമേ മറ്റു പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു.

പ്രശാന്ത് കിഷോർ, ശരദ് പവാർ.

കോൺഗ്രസ് മുൻ നേതാവ് സഞ്ജയ് ത്സാ, ജെഡി–യു വിട്ട പവൻ വർമ, പ്രമുഖ കവി ജാവേദ് അക്തർ, മുൻ സ്ഥാനപതി കെ.സി. ത്യാഗി, ജസ്റ്റിസ് എ.പി.ഷാ, ബിജെപിയുടെ മുൻ നേതാവ് സുധീന്ദ്ര കുൽക്കർണി, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ പ്രഫ. അരുൺകുമാർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിനു പുറത്തും ഉള്ളവരുടെ ഒരു ഫോറം ആണ് രാഷ്ട്ര മഞ്ച്. സിപിഐ മഞ്ചിന്റെ ഭാഗമല്ല. നിരീക്ഷകർ എന്ന നിലയിലാണ് സിപിഐ, സിപിഎം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തത്. ബിജെപിക്ക് എതിരായ വികാരമാണ് യോഗത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നത്.

∙ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ബിജെപിക്ക് എതിരായ ഒരു ‘ടേക്ക് ഓഫ്’ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ?



തീർച്ചയായും. ബിജെപിയുടെ അത്യന്തം വിനാശകരമായ നയങ്ങൾക്ക് എതിരെ സമാന ആശയക്കാരുടെ കൂട്ടുചേരലായിരുന്നു നടന്നത്. ബിജെപിക്ക് എതിരായി നീക്കങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന അഭിപ്രായം ആദ്യാവസാനം ഉണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ടായിരുന്നതും അതായിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തുകൂടലിൽ തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട്. അതിനാൽ ആത്യന്തികമായി ബിജെപിക്ക് എതിരായ രാഷ്ട്രീയവേദിക്കുള്ള ആമുഖമായി ഈ യോഗം മാറിയെന്നു വന്നാൽ യാദൃച്ഛികമാവില്ല.



ജൻപഥ് ആറാം നമ്പർ വീട്ടിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ശരദ് പവാർ, യശ്വന്ത് സിൻഹ തുടങ്ങിയവർ. ചിത്രം: PTI

വിശാലമായ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് യോഗത്തിൽ ഉയർന്നുവന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇത്തരം വേദികൾ വേണമെന്ന ആശയം നേരത്തേതന്നെ സിപിഐ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മതേതര, ജനാധിപത്യ ഇടതുപക്ഷ ശക്തികളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാവണമെന്ന് 2015ൽതന്നെ സിപിഐ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ സമാനമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽനിന്ന് പാർട്ടി മാറിനിൽക്കരുതെന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടായി. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഞാൻ പങ്കെടുത്തത്.



∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ പവാറിനെ സന്ദർശിച്ചതിന്റെ അനുബന്ധമായാണ് യോഗം നടന്നത്. പ്രശാന്ത് കിഷോറിനെപ്പോലുള്ളവരുടെ രാഷ്ട്രീയേതര ഇടപെടലുകളെപ്പറ്റി ഇടതുപാർട്ടികൾക്ക് അത്ര അനുകൂല അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യയില്ലല്ലോ.



പ്രശാന്ത് കിഷോർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. അരാഷ്ട്രീയതയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല. അതേസമയം ബിജെപിക്ക് എതിരായി ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുമായി രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾ കൈമാറാൻ കഴിയണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടുമുണ്ട്. ബിജെപിക്ക് എതിരായ മനോഭാവം രാജ്യമെങ്ങും പടരുകയാണ്. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും പന്ത് ഉരുളാതെ നിൽക്കുകയാണ്. അത് ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട്. ഒരു തുടക്കമുണ്ടായേ പറ്റൂ.



നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ പാത്രം കൊട്ടി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന അമൃത്‌സറിലെ കർഷകർ. ചിത്രം: NARINDER NANU / AFP

∙ ശരദ് പവാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും റോൾ വഹിക്കാനുണ്ട് എന്ന അർഥം ഈ കൂടിച്ചേരൽ നൽകുന്നുണ്ടോ?



അക്കാര്യം ഊഹിക്കാനേ പറ്റൂ. രാഷ്ട്രീയ താപനില അളക്കാൻ പവാർ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടല്ലോ. വിശാലമായ ഐക്യം പവാറിനെ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് പുറത്തുനടക്കുന്ന ചർച്ചയാണ്. യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പങ്കിനെപ്പറ്റി ചോദ്യം ഉയർന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ റോളിനെപ്പറ്റി വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പവാറും പറഞ്ഞു.



∙ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ പുറത്താക്കാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാമോ?



ഉണ്ടാകും. ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. കാരണം ഹിറ്റ്ലറുടെ പാഠങ്ങൾ ഓരോന്നും കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഭരണകൂടമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത്. ഉറപ്പിച്ച് നുണ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ്. കോവിഡ്കാലത്ത് ജനങ്ങളോട് കൊടുംചതി ചെയ്ത സർക്കാരാണിത്. അതിസമ്പന്നർക്കു മാത്രമാണ് നേട്ടമുണ്ടായത്. വാക്സീൻ നിഷേധിക്കാൻ കള്ളക്കളികളാണു നടത്തിയത്. കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ പണമില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. 16,000 കോടി രൂപയാണ് അതിനു വേണ്ടത്. അതേസമയം കോർപറേറ്റ് ചങ്ങാതിമാർക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ സൗജന്യങ്ങളാണ് വാരിക്കോരി നൽകുന്നത്.



ഈ നിലപാടിനെയാണ് ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ വില 100 കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു സർക്കാരിനെ തുടരാൻ അനുവദിച്ചു കൂടാ. അതിനാൽ 2024ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്ങേയറ്റം സുപ്രധാനമാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള പല പല സംഗമങ്ങളിലൂടെ സർക്കാരിനെതിരായ നീക്കം ഉണ്ടാകും. അതേസമയം ഇനിയുള്ള സംഗമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാവണം എന്നുമില്ല. വിശാലമായ ഐക്യത്തിലൂടെ ബിജെപിയെ 2024ൽ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ പറ്റും; പറ്റണം.

എം.കെ സ്‌റ്റാലിൻ, ശരദ് പവാർ, പ്രശാന്ത് കിഷോർ, മമതാ ബാനർജി, അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ.

എന്നാൽ ഇന്ത്യ പോലെ വിശാലമായ ഒരു രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗം ചേർന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കിയതു കൊണ്ടു മാത്രം അതു സാധിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ– രാഷ്ട്രീയേതര വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരെയെല്ലാം ഒരുമിച്ചു നിർത്തി ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവസാനം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതിനു നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിയുന്ന സഖ്യത്തെ അപ്പോൾ മെനഞ്ഞെടുക്കും.

∙ ബിജെപിയെ പുറത്താക്കാൻ കോൺഗ്രസ് മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്ന് മിക്ക പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും പറയുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ പങ്ക് എങ്ങനെയാവണം?



തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസിന് ഒരു പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ട് എന്നതിന്റെ അർഥം അവർക്ക് നേതൃത്വം കിട്ടും എന്നല്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും വേണ്ട. അതു എളുപ്പവുമല്ല. പഴയ കോൺഗ്രസ് ഇന്നില്ല. ആ കോൺഗ്രസ് ഗതകാല ഓർമയാണ്. ഗാന്ധിജിയെയും നെഹ്റുവിനെയും മറന്നതോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെയായത്. സയന്റിഫിക് ടെംപർ എന്തെന്ന് രാജ്യത്തെ പഠിപ്പിച്ചയാളാണ് നെഹ്റു. നെഹ്റു പഠിപ്പിച്ച മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും സാമ്പത്തിക സമീപനങ്ങളും കോൺഗ്രസ് മറന്നുകളഞ്ഞു. Discovery of India എഴുതിയ നെഹ്റുവിനെ Rediscover ചെയ്തു കൊണ്ടു മാത്രമേ കോൺഗ്രസിന് ജനപിന്തുണ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാവൂ.



∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസും ഇടതുമുന്നണിയും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തെലങ്കാന, ആന്ധ്ര, ഒഡിഷ എന്നിങ്ങനെ പലേടത്തും. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തെ എങ്ങനെ നയിക്കും?



കോൺഗ്രസ് മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. പിന്നിലും നിൽക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സഖ്യത്തിൽ പങ്കാളിയായും നിൽക്കാം. ബിജെപിയെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള സമരത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളതുകൊണ്ടു തന്നെ കോൺഗസിനും ഒരു പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയും. കോൺഗ്രസിനാവും സ്വാഭാവികമായും നേതൃത്വം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല.



∙ ബിജെപി വിരുദ്ധ സഖ്യത്തിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രധാന കക്ഷിയായാൽ സിപിഎം അടക്കമുള്ള ഇടതുപാർട്ടികളുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും?



ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം പറയേണ്ടതില്ല. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും നിലപാടുണ്ട്. അതു മാറാമല്ലോ. രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയ അതിവേഗം തിളച്ചു മറിയുമ്പോൾ പല നിലപാടുകളും മാറാം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അനുഭവംതന്നെ നോക്കുക. ബിജെപി വീണ്ടും സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിൽ വരരുതെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു. ശിവസേനയെങ്കിൽ ശിവസേന എന്ന വികാരം വളർന്നു. ഒടുവിൽ ബിജെപിയെ അകറ്റിനിർത്തി. ശിവസേനയുമായി കോൺഗ്രസും എൻസിപിയും സഖ്യമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയോ?



ബംഗാളിൽ മമതാ ബാനർജിയുടെ പോസ്റ്റർ. ചിത്രം: AFP

∙ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഈ നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിൽ ഇടതുപാർട്ടികൾ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ പുതിയ പദ്ധതികൾ എന്തെങ്കിലും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?



ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അവഗണിക്കാനാവാത്ത ഒരു ശക്തിയാണ് ഇടതുപാർട്ടികൾ. ഏതു രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിനും വിശ്വാസ്യത നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം നിർണായകമാണ്. അതു തീർച്ചയായും സംഖ്യാ ബലത്തിന് അപ്പുറവുമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ യോജിക്കാവുന്ന എല്ലാവരുമായി യോജിച്ച് നിൽക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സമീപനം. മതനിരപേക്ഷ, ജനാധിപത്യ, ഇടതുപക്ഷ ശക്തികളുടെ വിശാലമായ പൊതുവേദിയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ഇടതുപക്ഷം എന്നത് മൂന്നാമതു മാത്രം പറയുന്നത് ബോധപൂർവമാണ്. ബിജെപിയെ തടയുക എന്നതിനാണ് മുഖ്യസ്ഥാനം എന്നതിനാലാണത്.



ബൃന്ദ കാരാട്ട്, സീതാറാം യെച്ചൂരി, പ്രകാശ് കാരാട്ട്, എം.കെ പണ്ഡിറ്റ്, മുഹമ്മദ് അമീൻ. ചിത്രം: AFP

എല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്ന് ബിജെപിയുടെ ഫാഷിസ്റ്റ് വാഴ്ചയെ തടയുക എന്നതുതന്നെയാണ് തന്ത്രപ്രധാന രാഷ്ട്രീയ കടമ. ‘മോദിയെ ആർക്കും തടയാനാകില്ല’ എന്ന ധാരണ തെറ്റാണ്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പാഠവും അതാണല്ലോ. യോജിച്ച ഒരു പ്രതിപക്ഷ നിര ഇപ്പോഴില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ്. പല ഘടകങ്ങളും ഒത്തുവന്നാലേ അതുണ്ടാകൂ. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബിജെപിക്ക് എതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ത്യാഗപൂർണമായ പോരാട്ടം നയിക്കാൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ മുന്നിൽത്തന്നെയുണ്ടാകും. സന്ധിയില്ലാ സമരം ചെയ്ത് ഫാഷിസത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമാണ് ലോകത്തെവിടെയും ചരിത്രത്തിലുടനീളവും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കുള്ളത്.



