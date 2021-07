സൗജന്യ ഭക്ഷ്യകിറ്റിന്റെ തുണിസഞ്ചിയിലെ ക്രമക്കേട്: പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഖാദി ബോർഡ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റിനുള്ള ഒന്നര ലക്ഷം തുണിസഞ്ചികൾ പർച്ചേസിങ് ഓർഡർ ഇല്ലാതെയും മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ രേഖകൾ വ്യാജമായി ചമച്ചും സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപറേഷന്റെ (സപ്ലൈകോ) ഡിപ്പോകളിൽ എത്തിച്ചത് സംസ്ഥാന ഖാദി ബോർഡ് മുഖേന എന്നു സപ്ലൈകോ വിജിലൻസ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തി. ഖാദി ബോർഡിനു ലഭിച്ച 5 ലക്ഷം സഞ്ചികളുടെ ഓർഡർ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കൺസ്യൂമർഫെഡിനു മറിച്ചു നൽകിയെന്നും ഇവർ വഴി ടെൻഡർ നൽകിയ സ്ഥാപനമാണു സഞ്ചികൾ എത്തിച്ചതെന്നും വിജിലൻസിനു വിവരം ലഭിച്ചു.

വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കൺസ്യൂമർഫെഡിന് ഓർഡർ മറിച്ചു നൽകിയതിനെക്കുറിച്ചും മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ രേഖകൾ വ്യാജമായി തയാറാക്കി ലോഡ് എത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും ഖാദി ബോർഡിനോടു സപ്ലൈകോ വിശദീകരണം തേടി. ആവശ്യത്തിന് സഞ്ചികൾ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നതിനാലാണു കൺസ്യൂമർഫെഡിന്റെ സഹായം തേടിയെതെന്നാണ് ഖാദി ബോർഡ് നൽകിയ ആദ്യ വിശദീകരണം. ഇതിൽ സപ്ലൈകോ തൃപ്തരല്ല.

ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർപഴ്സൻ ഇമെയിലായി നൽകിയ കത്തു പരിഗണിച്ചാണു സഞ്ചിക്കായി ഓർഡർ നൽകിയതെന്നു കൺസ്യൂമർഫെഡ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ടെൻഡർ വഴി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ക്വോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തെയാണു തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സഞ്ചി ഒന്നിന് 10 രൂപയും 12% ജിഎസ്ടിയുമുള്ള ബിൽ ആണു നൽകിയതെന്നും കൺസ്യൂമർഫെഡ് വ്യക്തമാക്കി.



സഞ്ചിക്കായി ഓർഡർ ലഭിച്ച ഖാദി സ്ഥാപനമായ കേഡസിന്റെ ജിഎസ്ടി നമ്പറും ഇ വേ ബില്ലും വ്യാജമായി നിർമിച്ചു സഞ്ചികൾ കടത്തിയ വിവരം ‘മനോരമ’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെയാണു മന്ത്രിയുടെയും സപ്ലൈകോ എംഡിയുടെയും നിർദേശപ്രകാരം വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

കേഡസിന്റെ വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ച് ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിലായി സപ്ലൈകോയുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി, ആറ്റിങ്ങൽ, നെയ്യാറ്റിൻകര ഡിപ്പോകളിൽ ആണ് ലോഡ് എത്തിയത്. കേഡസിന് 10 ലക്ഷം തുണിസഞ്ചികൾ നിർമിച്ചു നൽകാൻ സപ്ലൈകോയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇവ പൂർണമായി കൈമാറി. ഇതിനിടയിൽ തങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെ തുണിസഞ്ചി ലോഡ് എത്തിയതോടെ കേഡസ് ഡയറക്ടർ ഡിജിപിക്കും സപ്ലൈകോയ്ക്കും പരാതി നൽകി.

ടെൻഡറില്ലാതെ ലഭിച്ച ഓർഡർ

സപ്ലൈകോ ടെൻഡർ വഴിയല്ലാതെ സഞ്ചികൾക്ക് ഓർഡർ നൽകിയ 3 സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഖാദി ബോർഡ്. മറ്റുള്ളവ കേരള എജ്യൂക്കേഷനൽ ഡവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയും (കേഡസ്) കുടുംബശ്രീയുമാണ്. സഞ്ചി ഒന്നിന് 11 രൂപയാണു ഖാദി ബോർഡിന് സപ്ലൈകോ വില നിശ്ചയിച്ചത്. സപ്ലൈകോ നേരിട്ടു ടെൻഡർ നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു വാങ്ങുന്ന സഞ്ചിയുടെ വില 7 രൂപയിൽ താഴെയാണ്.



