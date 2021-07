മഞ്ഞുറയും കാനഡയില്‍ കൊടുംചൂടിന്റെ മരണക്കുതിപ്പ്; എന്താണു സംഭവിക്കുന്നത്?

കാനഡയിലെ ചൂട് കേരളത്തിലും പൊള്ളുന്ന വാർത്തയാണ്. ആയിരക്കണക്കിനു പ്രവാസികൾ ഇവിടെയുള്ളതിനാൽ കേരളത്തിൽ ഇതു ചൂടുവാർത്ത മാത്രമല്ല, കടുത്ത ആശങ്കകളുമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കാനഡയിൽ വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരുമുള്ളവർക്കെല്ലാം വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഫെയ്സ്ബുക്കിലുടെയുമെല്ലാം അറിയേണ്ടത്, നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണോ എന്നതാണ്. അത്രയ്ക്ക് ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തണുപ്പിന് പേരുകേട്ട കാനഡയിലെ ഈ ഉഷ്ണതരംഗം.

ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയ പ്രവിശ്യയിലാണ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ അഞ്ഞൂറോളം പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കടുത്തചൂടിനെത്തുടർന്നു മരണപ്പെട്ടതായാണ് ആശങ്ക. സാധാരണഗതിയിൽ അഞ്ചുദിവസത്തെ ശരാശരി മരണം 165 ആണെന്നിരിക്കെയാണ് താപനില ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നതും മരണസംഖ്യ പൊടുന്നനെ കൂടിയതും. ഇവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഈ മേഖലയിലെ ലിറ്റൺ പട്ടണമാണ് റെക്കോർഡ് ചൂടിന് സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത്. കാട്ടുതീ കൂടി എത്തിയതോടെ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും മാറിത്താമസിക്കേണ്ടിയും വന്നു.

ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയിലെ കാട്ടുതീ. ചിത്രം: BC Wildfire Service / AFP

ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയിൽ ആറിടത്തെങ്കിലും കാട്ടുതീ പടരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് ഫോർട് മക്മറിയിലുണ്ടായ കാട്ടുതീ ലോകമെമ്പാടും ദിവസങ്ങളോളം വാർത്തയായിരുന്നു. മേയിൽ തുടങ്ങി ഓഗസ്റ്റ് വരെ 15 ലക്ഷത്തോളം ഏക്കറിലായി വ്യാപിച്ച കാട്ടുതീയിൽ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മൂവായിരത്തിലേറെ കെട്ടിടങ്ങളാണു നശിച്ചത്. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ മേഖലയിൽ താമസക്കാരായുണ്ട്. ആയിരം കോടിയോളം ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം വിതച്ചാണ് തീ കെട്ടടങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടിൽ അത്തരമൊരു ദുരന്തം വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് അധികൃതർ.

ചൂടിൽ റെക്കോർഡിട്ട ലിറ്റൺ എവിടെ, ടൊറന്റോ എവിടെ?

കാനഡയിലെ ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയിലെ ലിറ്റൺ പട്ടണമാണ് വാർത്തകളിലെ ചൂടൻതാരം. 49.6 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു ഇവിടെ ചൊവ്വാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയ താപനില. കാനഡയുടെ ചരിത്രത്തിലെ സർവകാല റെക്കോർഡ്. 84 വർഷം മുൻപു സസ്കാച്വനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 45 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള കൂടിയ താപനില. കാനഡയിൽ പൊതുവേ ചൂടുകൂടിയ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് ലിറ്റൺ.

രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഓട്ടവയിൽനിന്ന് 4100 ലേറെ കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ലിറ്റണിലേക്ക്. കാനഡയിൽ ജീവിതച്ചെലവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന വൻകൂവർ നഗരത്തിൽനിന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ വേണം റോഡ് മാർഗം ലിറ്റണിലെത്താൻ. ഓട്ടവയിൽനിന്നും കാനഡയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ ടൊറന്റോയിൽനിന്നും 4200 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയാണ് വൻകൂവർ. വിമാനയാത്രതന്നെ അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം വരും. റോഡ് മാർഗമാണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി അൻപത് മണിക്കൂറെങ്കിലും വാഹനമോടിച്ചാലേ വൻകൂവറിലെത്തൂ. ടൊറന്റോയിൽനിന്ന് 125 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അമേരിക്കൻ അതിർത്തിയിലുള്ള നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം. അതായത് നയാഗ്രയിൽനിന്നു ലിറ്റണിലെത്താനും ഇത്രയുംതന്നെ ദൂരവും സമയവും വേണ്ടിവരും.

ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയിലെ കമ്യൂണിറ്റിസെന്ററുകളിലൊന്നിൽ കൊടുംചൂടിൽ കൂളിങ് സേവനം നൽകുന്നതിന്റെ അറിയിപ്പ്. ചിത്രം: Don MacKinnon / AFP

ഇംഗ്ലിഷ് എഴുത്തുകാരൻ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ സമകാലികനായ നോവലിസ്റ്റ് ബുൾവർ ലിറ്റണിന്റെ സ്മരണാർഥമാണ് പട്ടണത്തിന് ഈ പേരുവീണത്. വാളിനെക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതാണ് പേന എന്ന പ്രശസ്തമായ വാക്കുകൾ എഴുതിയത് കൊളോണിയൽ സെക്രട്ടറി പദവിയും അലങ്കരിച്ച ഈ ബുൾവർ ലിറ്റണാണ്. 6.57 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രം വിസ്തീർണമുള്ള ലിറ്റൺ പട്ടണത്തിലെ ജനസംഖ്യ മൂന്നൂറിനോടടുത്തേ വരൂ. പട്ടണത്തോടുള്ള ചേർന്നുള്ള ആദിമസമൂഹങ്ങളിൽ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തോളം പേരുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

വലുപ്പത്തിൽ ലോകത്തിൽ രണ്ടാംസ്ഥാനത്ത്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് കാനഡ. ഇന്ത്യയേക്കാൾ വലുതാണെന്ന് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വ്യക്തം. എന്നാൽ, ജനസംഖ്യയുടെ കാരണം വരുമ്പോഴാണ് ഇത് മറ്റൊരു അമ്പരപ്പിന് വഴിയൊരുക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെയത്രപോലും ജനസംഖ്യ ഇല്ലത്രേ. ഇനി ഊഹിക്കാമല്ലോ-അതിവിശാലമായ ഷോറൂം, ആളനക്കം കുറവ്. യുഎസ്എസ്ആർ പല രാജ്യങ്ങളായിട്ടും ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്ന റഷ്യയ്ക്കു പിന്നിലായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് കാനഡ. 99.84 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ. മൂന്നും നാലും സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത് യഥാക്രമം ചൈനയും അമേരിക്കയുമാണ്. ഇവർക്കും ബ്രസീലിനും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും പിന്നിലായി ഏഴാമതാണ് വലുപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ.

വൻകൂവറിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: DON MACKINNON / AFP

കാനഡയുടെ ശുദ്ധജല ശേഖരം മാത്രം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരും. തീരപ്രദേശം 2.43 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററും. കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദൂരം 5500 ലേറെ കിലോമീറ്ററും തെക്ക്-വടക്ക് ദൂരം 4600 ലേറെ കിലോമീറ്ററുമാണ്. കാനഡയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ മക്കൻസി ഒഴുകുന്നത് 4241 കിലോമീറ്ററാണ്! അമേരിക്കയുമായി ഒൻപതിനായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം, അതും അതിർത്തികളിൽ തോക്കേന്തിയ സൈനികരില്ലാതെ… ജനസംഖ്യയുടെ പട്ടികയിലാകട്ടെ മുപ്പത്തിയൊൻപതാം സ്ഥാനമാണ് കാനഡയ്ക്ക്.

38,863 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള കേരളത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ 3.5 കോടിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിനെക്കാൾ ഇരുന്നൂറ്റൻപതിലേറെ മടങ്ങ് വിസ്തൃതിയുള്ള കാനഡയുടെ ജനസംഖ്യ കേവലം 3.8 കോടിയാണ്. ഇതാകട്ടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരെക്കൂടി കൂട്ടിയാണ്. ഇതിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാഷയും സംസ്കാരവും ജാതിയും മതങ്ങളുമുൾപ്പെടുന്നു. അതിഥി വംശജരിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ചൈനയ്ക്ക് പിന്നിലായുണ്ട്. ഇംഗ്ലിഷും ഫ്രഞ്ചും കൂടാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കപ്പടുന്ന ഭാഷകളിലൊന്ന് പഞ്ചാബിയാണെന്നും ഓർമിക്കാം. ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിൽ പഞ്ചാബുമായി കുടുംബബന്ധമുള്ള നാലു പേരാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽപ്പോലും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ അത്രയും പഞ്ചാബികളില്ലായിരുന്നെന്നും ഓർക്കാം.

ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ

ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നുമാണ് കാനഡ. ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ 3.5 ആളുകൾ മാത്രം. ജനസംഖ്യയുടെ ഏഴുപതിലേറെ ശതമാനം 150 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലായി നഗരമേഖലകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ കാനഡ ഇപ്പോഴും ബ്രിട്ടിഷ് രാജകുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം മുറിച്ചുമാറ്റിയിട്ടില്ല. ബ്രിട്ടിഷ് രാജ്ഞിയുടെ പ്രതിനിധിയായാണ് ഗവർണർ ജനറൽ പദവിയെ കാണുന്നത്.

ഒരു രാജ്യം, ആറ് സമയമേഖലകൾ

വലുപ്പത്തിൽ ലോകത്തിൽ രണ്ടാമതായ കാനഡയിൽ ആറ് സമയ മേഖലകളാണുള്ളത്. പസിഫിക് (പിഎസ്ടി), മൗണ്ടൻ (എംഎസ്ടി), സെൻട്രൽ (സിഎസ്ടി), ഈസ്റ്റേൺ (ഇഎസ്ടി), അറ്റ്ലാന്റിക് (എഎസ്ടി), ന്യൂഫിൻലൻഡ് (എൻഎസ്ടി) എന്നിങ്ങനെയാണിവ. നാലര മണിക്കൂറോളം വരെ സമയവ്യത്യാസമുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ നവംബറിലും മാർച്ചിലും സമയമാറ്റവുമുണ്ട്. മാർച്ച് മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള സമയം ഡേലൈറ്റ് സേവിങ് ടൈം എന്നാണറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ പിഎസ്ടി പിഡിടിയും എംഎസ്ടി എംഡിടിയും ഒക്കെയായി മാറും. സസ്കാച്വനിലാകട്ടെ സമയമാറ്റമില്ലതാനും.

തണുപ്പുരാജ്യത്ത് കൊടുംചൂടോ?

കാനഡ എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞപക്ഷം ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരെങ്കിലും റോജയിലെ അരവിന്ദ് സ്വാമിയും മധുബാലയുമായി മാറുക പതിവാണ്. മഞ്ഞുവാരിക്കളിച്ച്, മഞ്ഞെറിഞ്ഞ്, കെട്ടിപ്പുണർന്ന്… ആഹഹാ… ഒരു മധുവിധു ജീവിതം തന്നെ എന്നാകും അസൂയയോടെ കാനഡക്കാരെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ യാഥാർഥ്യമോ? മഞ്ഞുകാലമായാൽ മഞ്ഞു വാരിയും കോരിയും ഒരു പരുവമാകും ഭൂരിപക്ഷം പേരും. സന്ദർശനത്തിനായി വരുമ്പോൾ മഞ്ഞും മഞ്ഞുകാലവും മഞ്ഞുമലകളും ഒക്കെ ഹരമായിരിക്കും. ജീവിക്കാനായി വന്നാൽ പിന്നെ മഞ്ഞുമായി പോരാട്ടംകൂടി നടത്തി വെറുത്തുപോകാനുള്ള സാധ്യതയേറെ. വിസ്തൃതി ഏറെയുള്ളതിനാൽ കാലാവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തിനും.

കാനഡയിലെ മഞ്ഞുകാലത്തെ കാഴ്ച. ഫയൽ ചിത്രം: Lars Hagberg / AFP

തണുപ്പുരാജ്യമായാണ് പൊതുവേ അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും മുഴുവൻ സമയവും തണുപ്പാണെന്ന ധാരണ തെറ്റാണ്. വടക്കൻ മേഖലയിൽ പക്ഷേ തണുപ്പു കൂടുതലാണുതാനും. ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയ, ഒന്റാരിയോ പ്രവിശ്യകളിലെത്തുമ്പോഴേക്കും കാലാവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്. വൻകൂവർ നഗരവും മറ്റുമാണെങ്കിൽ തണുപ്പുകുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളാണ്. ലിറ്റൺ ചൂടിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് റെക്കോർഡ് ഇട്ടതെങ്കിൽ തണുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലെ റെക്കോർഡ് യൂക്കോണിലെ സ്നാഗിനാണ്. 1947 ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൈനസ് 63 ഡിഗ്രി.

വൻകൂവർ ഉൾപ്പെടെ നന്നായി മഴ കിട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങളുമുണ്ട്. ശരാശരി താപനിലയിലെ വർധന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഉഷ്ണതരംഗത്തിനു കാരണം അതു മാത്രമല്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ കാനഡയിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. കൊടുംചൂടിനു പിന്നാലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയുമുണ്ട്. ചെറിയ തോതിൽ ചൂട് കൂടുന്നത് സാധാരണമാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തേതുപോലെയുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടം അപകടകരമാണെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

വെതർ, വർക്ക്, വെൽത്ത്, വിമൻ

നാല് ഡബ്ല്യു കാനഡക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിന്റെ നിത്യഭാഗമാണ്. വെതർ (കാലാവസ്ഥ), വർക്ക് (ജോലി, കൂലി, നികുതി), വെൽത്ത് (സ്വത്ത്, വീട്, നിക്ഷേപം), വിമൻ (ഭാര്യമാർ, കാമുകിമാർ…). സത്യമാണ്. സ്വന്തം ഭാര്യയെക്കുറിച്ചും കാമുകിയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം എപ്പോഴും പുരുഷന്മാർക്ക് പരാതിയായിരിക്കുമെന്നതാണ് വിമൻ സംബന്ധിച്ച പഴിക്ക് ആധാരം. ശമ്പളം കൂടുന്നില്ല, വീടിന് തീവില, ചെലവ് കൂടുന്നു, നികുതി കൂടുന്നു, ദൈവമേ സമ്പാദ്യം ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെപോകുന്നു വർക്കും വെൽത്തും സംബന്ധിച്ച ആധികൾ.

കാനഡയിലെ ഒരു മഞ്ഞുകാലക്കാഴ്ച. ഫയല്‍ ചിത്രം: ALICE CHICHE / AFP

പിന്നെ കാലാവസ്ഥ. മഞ്ഞ് ആയാൽ, ഇനി എന്നാണോ സമ്മർ എത്തുക. സമ്മർ ആയാലോ, ഈ മുടിഞ്ഞ ചൂടിന് എന്നാണൊരറുതി. മഞ്ഞ് വാരി വീടും ചുറ്റുവട്ടവും സ്വന്തം വീടിന് മുന്നിലുള്ള നടപ്പാതകളും വൃത്തിയാക്കിയിടണമെന്നുള്ളതാണ് മഞ്ഞുകാലത്തെ പ്രധാന ആധി. കാശുള്ളവൻ അത് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കും. അല്ലാത്തവന് സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുകയേ നിർവാഹമുള്ളു. കയ്യിൽ ‘മണി’ ഇല്ലാത്തവൻ ‘മണിരത്നത്തിനെ പ്രാകിക്കൊണ്ട്’ മഞ്ഞുവാരി നടുവൊടിയുമെന്ന് ചുരുക്കം.

സമ്മർ ആയാലോ, യാത്രയോടു യാത്രകളായിരുന്നു, കോവിഡ് വരുന്നതുവരെ. വാരാന്ത്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്കു വച്ചുപിടിച്ചിരിക്കും. ചൂടിനെ പഴിപറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്നു മാത്രം. ഇതിനിടയ്ക്ക് ആറാറുമാസം കൂടുമ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ ടയർ മാറ്റൽ എന്നൊരു കലാപരിപാടിയുണ്ട്. മഞ്ഞെത്തുന്നതോടെ വിന്റർ ടയർ. അതു കഴിഞ്ഞാലോ ഓൾ സീസൺസ്… തലവേദന പിടിച്ച ഒരു പണിയാണിത്. ഈ ആറാറുമാസം എന്നതു സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഇടക്കാലാശ്വാസമാണ്. മേയ്, ജൂണിൽ വിന്റർ ടയറിനെ പടികടത്തി ഒന്ന് ആശ്വസിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീം വിന്റർ മുന്നറിയിപ്പ് എത്തിക്കഴിയും.

അപ്പോൾ കാനഡ എന്തിന്?

ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് കാനഡയ്ക്ക് പോകുന്നത് എന്നാകും ഒരു തോന്നൽ. വർക്കും വിമനും വെൽത്തും വെതറും മാത്രമല്ലല്ലോ കാര്യം. കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം, അതും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ സൗജന്യം. നല്ല വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള അന്തരീക്ഷം. ആരോഗ്യപരിപാലനം സർക്കാർ വക. ഹർത്താലും ബന്ദുമില്ല, കൈക്കൂലിയും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ. ജീവനും സ്വത്തിനും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം. അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ചില കാട്ടുതീകളും ഉഷ്ണതരംഗവും കൊടുംമഞ്ഞുമൊക്കെ വരും, കടന്നുപോകും. നമ്മുടെ പ്രളയവും നിപയും ഓഖിയുമൊക്കെ പോലെ…ഇതൊക്കെ പോരേ മച്ചാനെ, കാനഡ പെർഫെക്ട് ഓകെ ആകാൻ…

