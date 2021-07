തിരുവനന്തപുരം∙ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് ചീഫ് (എസ്‌പിസി) ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ വാഹനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ കെട്ടി വലിച്ചത് ബ്രിട്ടിഷ് ആചാരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി. വിരമിക്കുന്ന ഓഫിസറെ ഡിന്നറിനുശേഷം കസേരയിലിരുത്തി സഹപ്രവർത്തകർ ഓഫിസ് കോംപൗണ്ടിനു പുറത്തെത്തിക്കുന്ന പതിവ്, യൂണിഫോം ഫോഴ്സുകളിലുണ്ട്. ‘ഡൈനിങ് ഔട്ട്’ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്.

വിരമിക്കുന്ന ഓഫിസർ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാർ വെളുത്ത കയർ കൊണ്ട് കെട്ടിവലിക്കുന്നതും അതുപോലൊരു ചടങ്ങാണ്. ഇത് കേരള പൊലീസ് സ്ഥിരമായി പിന്തുടരുന്ന ആചാരമല്ല. സെൻകുമാർ വിരമിച്ചപ്പോൾ ഈ ആചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജേക്കബ് പുന്നൂസ് സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് ചീഫായി വിരമിച്ചപ്പോൾ ഈ ആചാരമുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ മുൻഗാമികളിൽ ആർക്കൊക്കെ ഈ ആചാരമനുസരിച്ചു യാത്രയയ്പ്പ് ലഭിച്ചെന്നു കൃത്യമായി അറിയില്ലെന്നു ജേക്കബ് പുന്നൂസ് പറഞ്ഞു.

ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ കാലം തൊട്ടേ യൂണിഫോം ഫോഴ്സുകളിൽ ഈ ആചാരം നടപ്പിലുണ്ടെന്ന് എഡിജിപി മനോജ് ഏബ്രഹാം പറഞ്ഞു. പണ്ട് ഇതു രഥം പോലുള്ളവയിൽ ആണ് നടത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ജീപ്പുകളിലേക്കു മാറി. ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽനിന്ന് പിരിയുന്ന അവസാന ദിവസം മുഴുവൻ സേനയും അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ ചുമലിലേറ്റുന്നുവെന്ന സന്ദേശം നൽകുകയാണ് ഉദ്ദേശം, അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ജേക്കബ് പുന്നൂസ് അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഡിജിപി തസ്തിക സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് ചീഫായി മാറുന്നതും ശമ്പളമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നതും. പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് ചീഫ് അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ കടലാസുകളിൽ ഒപ്പിടുന്നതുമാത്രമായിരുന്നു ചടങ്ങ്. ജേക്കബ് പുന്നൂസാണ് സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന എസ്‌പിസി പുതിയ എസ്‌പിസിക്ക് അധികാര ദണ്ഡ് കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിനു തുടക്കം കുറിച്ചത്.

പേട്ടയിലുള്ള ആളാണ് മെറ്റൽ ചുറ്റിയ ദണ്ഡുണ്ടാക്കിയത്. പുതുതായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന പൊലീസ് ചീഫിന്റെ പേര് ദണ്ഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. പൊലീസ് ചീഫ് ഈ ദണ്ഡ് കൊണ്ടുനടക്കില്ല. കസേരയുടെ പുറകിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീരചരമം അടഞ്ഞ പൊലീസുകാരുടെ ധീരസ്മൃതി ഭൂമിയിൽ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചതിനുശേഷം പൊലീസ് ചീഫ് സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന പതിവ് ആരംഭിച്ചതും ജേക്കബ് പുന്നൂസാണ്.

