‘സർക്കാരിന് നിഷേധാത്മക സമീപനം’; ബംഗാൾ സംഘർഷത്തിൽ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കോടതി

കൊൽക്കത്ത ∙ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറിയ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ തൃണമൂൽ സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി. വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നിഷേധാത്മക സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബംഗാളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയതെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

അക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. സംഘർഷ മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനു വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകണമെന്നും സർക്കാരിനോട് കോടതി നിർദേശിച്ചു. സംഘർഷ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ കമ്മിഷന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കും.

അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസുകളിലും നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് പൊലീസിനും നിർദേശം നൽകി. അക്രമത്തിൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ടവരിൽനിന്ന് മൊഴിയെടുക്കണം. വോട്ടെണ്ണലിനു പിന്നാലെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ബിജെപി നേതാവ് അഭിജിത് സർക്കാരിന്റെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം വീണ്ടും നടത്താനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

English Summary :'State found on a wrong foot, was in denial mode': Calcutta High Court