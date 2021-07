ബഷീർ ആർട്ട് ഗ്യാലറി തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നാടിനു സമർപ്പിക്കും

തലയോലപ്പറമ്പ് ∙ ബഷീർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ ആർട്ട് ഗ്യാലറി ബഷീറിന്റെ ചരമ ദിനമായ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 5ന് സാംസ്കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നാടിനു സമർപ്പിക്കും. ബഷീറിന്റെ വിഖ്യാത കഥാലോകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുക. 10 ചിത്രങ്ങളാണ് സ്ഥിരം പ്രദർശനത്തിനു തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രശസ്ത ചിത്രകാരന്മാരായ കെ.ടി.മത്തായി (മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരന്റെ മകൾ), ഷാജി അപ്പുക്കുട്ടൻ (ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ), മുരളി ചീരോത്ത്‌ (പ്രേമലേഖനം), കെ.കെ.മുഹമ്മദ് (അമ്മയും മകനും), സജിത ശങ്കർ (മതിലുകൾ), ശ്രീജ പള്ളം (ബാല്യകാലസഖി), കെ.ജി.ബാബു (ന്റുപ്പൂപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാർന്ന്), പി.ജി.ദിനേശ് (പാത്തുമ്മയുടെ ആട്), സി.ബി.ബാഹുലേയൻ (ശബ്ദങ്ങൾ), ഷാജു നെല്ലായ് (ആനവാരിയും പൊൻകുരിശും) എന്നിവരാണ് ബഷീർ രചനകളെ ആസ്പദമാക്കി ചിത്രങ്ങൾ രചിച്ചത്.

ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ പേരിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഗാലറിയാണു ബഷീർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ പാലാംകടവിലെ ഓഫിസ്‌ സമുച്ചയത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. ബഷീറിന്റെ അർധകായ ശിൽപവും ആർട്ട് ഗാലറിയോടൊപ്പം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ബഷീറിന്റെ വിപുലമായ സാഹിത്യ ലോകത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ തീരത്താണു സ്മാരകം ഉയരുന്നത്. ഗാലറിയുടെ ആദ്യഘട്ടം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ആധുനിക ഗാലറി അടുത്തഘട്ടത്തിൽ തയാറാക്കുമെന്നും ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ പി.കെ.ഹരികുമാർ, സെക്രട്ടറി ഡോ. സി.എം.കുസുമൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു. തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റോൺ ഫൗണ്ടേഷൻ കേരളയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഗാലറി തയാറാക്കിയത്.



