24 മണിക്കൂറിൽ 44,111 പുതിയ കോവിഡ് രോഗികൾ; ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 44,111 പേർക്ക് പുതിയതായി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3,05,02,362 ആയി. നിലവിൽ 4,95,533 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയെത്തി. 97 ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയെത്തുന്നത്.

ഉയർന്ന രോഗമുക്തി നിരക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 57,477 പേരാണ് 24 മണിക്കൂറിൽ രോഗമുക്തരായി ആശുപത്രി വിട്ടത്. 97.06% ആണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്. തുടർച്ചായി 51ാം ദിവസമാണ് പ്രതിദിന രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നത്. 2.35 % ആണ് പ്രതിദിന പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്.



24 മണിക്കൂറിൽ 738 മരണങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് രാജ്യത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4,01,050 ആയി.



