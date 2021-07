നിർബന്ധിത മത പരിവർത്തനം, യുപിയിലും ഡൽഹിയിലും ഇഡി പരിശോധന

ന്യൂഡൽഹി∙ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ ഡൽഹിയിലെയും ഉത്തർ പ്രദേശിലെയും 6 ഇടങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധന നടത്തി. നിയമപരമല്ലാത്ത മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ കുറ്റാരോപിതനു കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ വിദേശ ഫണ്ടിങ് ലഭിച്ചതായുള്ള രേഖകൾ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതായും ഇഡി വ്യക്തമാക്കി.



പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്റലിജന്റ്സ് ഏജൻസിയായ ഐഎസ്ഐയിൽനിന്നും ഇതിനായി ഫണ്ട് ലഭിച്ചതായി സംശയമുണ്ട്. ഉമർ ഗൗതം എന്ന ആളുടെയും ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇയാളുടെ സംഘടനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഒട്ടേറെ ആളുകളെ നിർബന്ധിത മത പരിവർത്തനം നടത്തിയതിനുള്ള രേഖകൾ പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ചതായി ഇഡി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

ഡൽഹിയിലെ ജാമിയ നഗർ, ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ലക്നൗ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഓഫിസുകളിലായിരുന്നു പരിശോധന. ഉത്തർ പ്രദേശ് പൊലീസിലെ ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉമർ ഗൗതമിനെതിരെ കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമ പ്രകാരം ഇഡി കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.

ഐഎസ്ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ ഏജൻസികളിൽനിന്നു പണം കൈപ്പറ്റിയെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് ഉമർ ഗൗതം, സഹായി ആലം ഖാസ്മി എന്നിവരെ ഉത്തർ പ്രദേശ് ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡ് കഴിഞ്ഞ മാസം അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Enforcement Directorate Raids In Delhi, UP Over Alleged Mass Conversion