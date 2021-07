തിരുവനന്തപുരം∙ എല്ലാ കോവിഡ് മരണങ്ങളും സര്‍ക്കാർ ‍പുനഃപരിശോധിക്കുന്നു. ഒൗദ്യോഗിക പട്ടികയില്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട കോവിഡ് മരണങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് ഡിഎംഒമാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. വീട്ടില്‍വച്ചുണ്ടായ കോവിഡ് മരണങ്ങളും പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും. ഇന്ന് മുതലുള്ള കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ആശുപത്രികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം. പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള പട്ടികയാണ് ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ ഒൗദ്യോഗിക പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ മൂന്നു ദിവസത്തിനകം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഉന്നതതലയോഗത്തില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചു. ആശുപത്രികള്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പിലേയ്ക്ക് കൈമാറുന്ന രോഗവിവരം സംബന്ധിക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ ബുളളറ്റിനില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ കോവിഡ് മരണമായി കണക്കാക്കി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം.

ഇനി ആശുപത്രികള്‍ 24 മണിക്കൂറിനകം ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഒാഫീസിലും ജില്ലകള്‍ 48 മണിക്കൂറിനകം സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിനേയും മരണവിവരം അറിയിക്കണം. ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഒാഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാനും പരാതിയുന്നയിക്കാനും വരും ദിവസങ്ങളില്‍ സംവിധാനമൊരുക്കും. ഡിസംബറോടെ നിര്‍ത്തിയ പേരുവിവരങ്ങള്‍ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നു മുതല്‍ പുനരാരംഭിക്കും. സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശ പ്രകാരം നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് സാധ്യത തെളിഞ്ഞതോടെ സര്‍ക്കാരിന്റെ കോവിഡ് മരണപ്പട്ടികയില്‍ ആരൊക്കെ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വന്‍ ആശയക്കുഴപ്പം ഉടലെടുത്തു. ഒൗദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍ പുറത്തു വിടുന്നതോടെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പരാതി ഉന്നയിക്കാനാകും.

ജില്ലകള്‍ക്ക് കൃത്യമായ മരണ കണക്ക് ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടിയും വരും. മരണക്കണക്കുകള്‍ പൂഴ്ത്തുന്നുവെന്ന വ്യാപക വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടി അനുവാദത്തോടെയാണ് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുളള ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നീക്കമെന്നാണ് വിവരം.

