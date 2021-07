രാജവെമ്പാല കടിച്ചാൽ മരണം ഉറപ്പോ? മരുന്നെത്തും, നെടുമ്പാശേരി വരെ മാത്രം!

തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ കൂട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ രാജവെമ്പാലയുടെ കടിയേറ്റ് അനിമൽ കീപ്പർ എ.ഹർഷാദ് മരിച്ചതു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ മരണമാണു ഹർഷാദിന്റേത്. താരതമ്യേന മനുഷ്യനുമായുള്ള ഇടപഴകൽ തീരെക്കുറവുള്ളതും മറ്റു വിഷപ്പാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച ശാന്തസ്വഭാവമുള്ളതുമായ രാജവെമ്പാല മനുഷ്യനെ കടിച്ച സംഭവങ്ങൾ രാജ്യത്തുതന്നെ വിരലിലെണ്ണാവുന്നതേയുള്ളൂ. എന്നാൽ, ഹർഷാദിന്റെ ദാരുണാന്ത്യം അപൂർവസംഭവമായി തള്ളിക്കളയേണ്ടതുണ്ടോ? എന്താണു രാജവെമ്പാല കടിച്ചാൽ പ്രതിവിധി? ചികിത്സ കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാണോ?

രാജവെമ്പാലയുടെ കടിയേറ്റു മരിച്ച അനിമൽ കീപ്പർ കാട്ടാക്കട സ്വദേശി എ.ഹർ‍ഷാദ് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ ചികിൽസയിലായിരുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങിനൊപ്പം. പെരുമ്പാമ്പിനൊപ്പം ഹർഷാദ്.

∙ ശാന്തസ്വഭാവം, പക്ഷേ..

20 വർഷം വരെയാണു രാജവെമ്പാലയുടെ ശരാശരി ആയുസ്സ്. പ്രായപൂർത്തിയായ പാമ്പിന് 18 മുതൽ 20 കിലോ വരെ ഭാരമുണ്ടാകും. ഇതിനനുസരിച്ചു വിഷസഞ്ചിയും വലുതായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂർഖനും ശംഖുവരയനും പോലുള്ള പാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ചു രാജവെമ്പാല വിഷത്തിന്റെ തീവ്രത കുറവാണ്. എന്നാൽ, മൂർഖൻ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ 0.25 മില്ലിഗ്രാം വിഷം ശരീരത്തിൽ കയറുന്ന സ്ഥാനത്ത് രാജവെമ്പാലയുടെ ഒറ്റക്കടിയിൽ 5 മുതൽ 7 മില്ലിഗ്രാം വരെ വിഷം ശരീരത്തിലെത്തും. 20 പേരെ കൊല്ലാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ഈ അളവ് വിഷത്തിന്. ഇതാണു രാജവെമ്പാലയെ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാക്കുന്നത്.

അതേസമയം, കടിക്കുമ്പോൾ മനഃപൂർവം വിഷം കയറ്റാതിരിക്കാനുള്ള കഴിവും(ഡ്രൈ ബൈറ്റ്) കുറച്ചു വിഷം മാത്രം കുത്തിവയ്ക്കാനുള്ള കഴിവും മറ്റു വിഷപ്പാമ്പുകളെപ്പോലെ രാജവെമ്പാലയ്ക്കുമുണ്ട്. രാജവെമ്പാലയുടെ കടിയേറ്റവരിൽ 40% പേരുടെ ശരീരത്ത് വിഷം കയറുന്നില്ലെന്നാണു കണക്ക്. ഇരയെ ദഹിപ്പിക്കാനാണു സാധാരണ വിഷം കുത്തിവയ്ക്കുന്നത്. തികച്ചും ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള രാജവെമ്പാല പൊതുവേ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കാറില്ല. മുൻപിൽപെട്ടാൽ നമ്മൾ മാറി നടന്നാൽ മതി. താൻ അപകടത്തിലാണെന്നു പാമ്പിനു തോന്നിയാൽ മാത്രമേ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കൂ. അതേസമയം, മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജവെമ്പാലയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം മൂലം പാമ്പിന് അങ്ങേയറ്റം രൗദ്രസ്വഭാവമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് പരിസരത്തെത്തുന്ന എന്തിനെയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.

∙ മനുഷ്യർക്കെതിരെ ഇതുവരെ

ഉൾവനത്തിലും തണുപ്പു കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമാണു പൊതുവേ രാജവെമ്പാലകളുടെ വാസം. മനുഷ്യരുമായി സമ്പർക്കം തീരെക്കുറവ്. എന്നാൽ, സമീപകാലത്ത് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നെന്മാറയിലും ആലത്തൂരിലും വീടുകളിൽനിന്നു രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പാമ്പുകളും ഉടുമ്പുമാണു പ്രധാന ഭക്ഷണം. തരംകിട്ടിയാൽ മറ്റു രാജവെമ്പാലകളെയും ഭക്ഷണമാക്കും. ഭക്ഷണലഭ്യത കുറഞ്ഞതാണ് ഇവ നാട്ടിലിറങ്ങാൻ പ്രധാന കാരണമെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ രാജവെമ്പാലയുടെ കടിയേറ്റ് രണ്ടു മരണമേ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യത്തേത് 2016ൽ കർണാടകയിൽ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ(67) എന്ന പാമ്പുപിടിത്തക്കാരനാണ്. പാമ്പിനെ പിടികൂടുമ്പോൾ അശ്രദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതാണു വിനയായത്. രണ്ടാമത്തെ മരണമാണു തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലേത്. അതേസമയം, രാജവെമ്പാലയുടെ കടിയേറ്റിട്ടും രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഒട്ടേറെയുണ്ട്.

ഇടുക്കി പൂമാല മേത്തൊട്ടിയില്‍ വീട്ടുവളപ്പിലെ പ്ലാവിൽ കയറിയ നിലയിൽ ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ കണ്ടെത്തിയ രാജവെമ്പാല. പതിനാല് അടി നീളവും ഇരുപതു കിലോയോളം കിലോ ഭാരവുമുണ്ടായിരുന്ന ഈ രാജവെമ്പാലയെ പിന്നീട് വനപാലകർ പിടികൂടി വനത്തിൽ തുറന്നുവിടുകയായിരുന്നു.

∙ ആന്റിവെനം തായ്‌ലൻഡിൽ മാത്രം

കുതിരയുടെയോ ഒട്ടകത്തിന്റെയോ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ അളവിൽ രാജവെമ്പാലയുടെ വിഷം കുത്തിവയ്ക്കും. ഈ വിഷത്തിനെതിരെ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി നാലു മുതൽ ആറു മാസംകൊണ്ട് ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപംകൊള്ളും. ഈ ആന്റിബോഡിയാണ് ആന്റിവെനത്തിനായി ശേഖരിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വിഷപ്പാമ്പുകളായ മൂർഖൻ, അണലി, വെള്ളിക്കെട്ടൻ, ചുരുട്ടമണ്ഡലി എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആന്റിവെനവും ഇതേ രീതിയിലാണ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ, ഇവയുടെ വിഷത്തിനു പൊതുവായി ഒരു ആന്റിവെനം മതിയാകും. ഇതാണു നിലവിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.

രാജവെമ്പാലയുടെ വിഷത്തിനുള്ള ആന്റിവെനം പ്രത്യേകമായിത്തന്നെ ഉൽപാദിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കസോളിയിലുള്ള സെൻട്രൽ റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ രാജവെമ്പാല വിഷത്തിനുള്ള ആന്റിവെനം ഉൽപാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്ന കേസുകൾ തീരെക്കുറവായതിനാൽ ആന്റിവെനം അപൂർവമായേ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ആന്റിവെനം കാലാവധി തീർന്ന് നശിച്ചുതുടങ്ങിയതോടെ കസോളിയിൽ വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് ഉൽപാദനം നിർത്തി.

നിലവിൽ ലോകത്ത് തായ്‌ലൻഡിലെ ബാങ്കോക്കിലുള്ള ക്വീൻ സായോവാഭ മെമ്മോറിയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ മാത്രമാണ് രാജവെമ്പാല വിഷത്തിനുള്ള ആന്റിവെനം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്(തായ്‌ലൻഡിലെ രാജകുമാരിയായിരുന്ന ബാൻലുസിരിസാൻ 1913ൽ തേളിന്റെ കടിയേറ്റു മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, വിഷജീവികളുടെ കടിയേറ്റ് ഇനിയാരും മരിക്കരുതെന്ന തീരുമാനത്തിൽ അന്നത്തെ രാജാവ് കിങ് രാമ ആറാമൻ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. രാജാവിന്റെ അമ്മയായ സായോവാഭ ഫോങ്സരിയുടെ പേരാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു നൽകിയിരിക്കുന്നത്). യുഎസിലേക്കും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ആന്റിവെനം എത്തിക്കുന്നത് സായോവാഭ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്നാണ്.

∙ മരുന്നെത്തും, നെടുമ്പാശേരി വരെ മാത്രം!

കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് മലമ്പുഴ ഡാം പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളോടു ചേർന്നു രാജവെമ്പാലയുടെ സാന്നിധ്യം ഒട്ടേറത്തവണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു പാലക്കാട് പാലന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ വിഷചികിത്സാ വിദഗ്ധൻ ഡോ.ജോബി പോൾ ഇതിനുള്ള ആന്റിവെനം കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയത്. 2014ൽ സായോവാഭ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മരുന്ന് വാങ്ങാൻ അദ്ദേഹം ധാരണയിലെത്തുകയും ചെയ്തു.

ഒരു വയലിന് 40 ഡോളർ നിരക്കിൽ 25 വയലുകൾ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇറക്കുമതിക്ക് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളുമൊരുക്കി അനുമതികളും നേടി. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിച്ചു നൽകുന്ന മരുന്ന് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമായിരുന്നു. പലതവണ ഇതിനായി നടന്നെങ്കിലും അനുമതി ലഭിക്കാതിരുന്നതോടെ ഡോ.ജോബി ഇതിനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

ചെറിയ അളവ് വയലുകൾ മാത്രം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒട്ടേറെ നിയമ നൂലാമാലകൾ കടന്ന് അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ബോർഡ്. എന്നാൽ, രാജവെമ്പാല ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ തീരെക്കുറവായതിനാൽ കൂടുതൽ വയലുകൾ എത്തിച്ചാലും പാഴായിപ്പോകുമെന്നു ഡോ.ജോബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 5 വർഷംവരെയാണു മരുന്ന് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനാവുക. സർക്കാർ ഇടപെടലുണ്ടായാൽ ഇപ്പോഴായാലും ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മരുന്ന് കേരളത്തിലെത്തിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും ഡോ.ജോബി പറയുന്നു. 7 വർഷത്തിനിടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മാത്രം പാമ്പുകടിയേറ്റ നാലായിരത്തിലധികം പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോ.ജോബി പോൾ.

∙ ചികിത്സാ സഹായമുണ്ട്

സംരക്ഷിത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിയാണു പാമ്പുകൾ. ഇവയെ കൊല്ലുന്നതു 3 മുതൽ 7 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമാണ്. പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ നിർബന്ധമായും ഉടൻ ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ തേടണം. കേരളത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും പാമ്പുകടിയേൽക്കുന്നവർക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാണ്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയാൽ, ചികിത്സയ്ക്കു ചെലവാകുന്ന തുക പിന്നീടു സർക്കാരിൽനിന്ന് അനുവദിച്ചുകിട്ടുകയും ചെയ്യും.

വനംവകുപ്പിന്റെ മാൻ–അനിമൽ കോൺഫ്ലിക്ട്(എംഎസി) വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷനാണു പണം അനുവദിക്കുക. ആശുപത്രി ബില്ലുകൾ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ ഒപ്പുവച്ച് രോഗിയുടെ ആധാർ കാർഡും ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കുമായി അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം. 2 മാസത്തിനകം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്കു ചെലവായ തുക(പരമാവധി ഒരുലക്ഷം രൂപ) എത്തും. രോഗി മരിച്ചാൽ അപേക്ഷ നൽകി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം നഷ്ടപരിഹാരമായി ഒരുലക്ഷം രൂപ അടുത്ത ബന്ധുവിനു ലഭിക്കും.

