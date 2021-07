മുംബൈ∙ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് എന്‍സിപി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാര്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ വിവിധ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയ്ക്കു പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ എന്‍സിപി മന്ത്രിമാര്‍ക്കെതിരെയുളള കേസുകളില്‍ നടപടികള്‍ ശക്തമാക്കി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍.

രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനായ പ്രശാന്ത് കിഷോറും പവാറും തമ്മില്‍ പലവട്ടം ചര്‍ച്ച നടത്തുകയും പവാറിന്റെ വസതിയില്‍ വിവിധ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാക്കള്‍ യോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയെ ചെറുക്കാന്‍ മൂന്നാം മുന്നണി രൂപീകരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ചര്‍ച്ചകളാണു നടക്കുന്നതെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടെങ്കിലും എന്‍സിപി നേതാക്കള്‍ അതു നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.



കള്ളപ്പണക്കേസില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖിന്റെ മുംബൈയിലെയും നാഗ്പുരിലെയും വസതികളില്‍ റെയ്ഡ് നടത്തിയ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അദ്ദേഹത്തിനു സമന്‍സ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാത്ത ദേശ്മുഖിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത നിലനില്‍ക്കവെ, ശരദ് പവാറിന്റെ സഹോദര പുത്രനും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അജിത് പവാറിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പഞ്ചസാര മില്‍ മറ്റൊരു കള്ളപ്പണക്കേസില്‍ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി.

മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിലെ 25,000 കോടി രൂപയുടെ കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് അജിത് പവാറിന്റെ പഞ്ചസാര മില്‍ ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പശ്ചിമ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സത്താറ ജില്ലയിലുള്ള 65 കോടി രൂപ വില മതിക്കുന്ന ജരന്ദേശ്വര്‍ എസ്എസ്‌കെ മില്ലാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. പവാര്‍ കുടുംബത്തിനു പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒട്ടേറെ പഞ്ചസാര മില്ലുകളില്‍ ഒന്നാണിത്. 2019ല്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കള്ളപ്പണക്കേസില്‍ ഏറെനാളായി അന്വേഷണം മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. മഹാ വികാസ് അഘാഡി സര്‍ക്കാരില്‍ സമ്മര്‍ദം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഇഡിയുടെ തിടുക്കത്തിലുള്ള നടപടിയെന്നാണ് എന്‍സിപിയുടെയും ശിവസേനയുടെയും ആരോപണം.

മുംബൈ പൊലീസിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അജിത് പവാറിനെതിരെ സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീല്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കു കത്തെഴുതിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇഡിയുടെ നടപടി.

മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വസതിക്കു ബോംബ് ഭീഷണിയുയര്‍ത്തിയ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സച്ചിന്‍ വാസെയുടെ മൊഴിയില്‍ അജിത്തിനെതിരെ ആരോപണമുണ്ടെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ അവകാശവാദം. മുതിര്‍ന്ന ശിവസേന എംഎല്‍എയും പാര്‍ട്ടി വക്താവുമായ പ്രതാപ് സര്‍നായിക്കും കള്ളപ്പണക്കേസില്‍ ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം നേരിടുകയാണ്.

ഒരു വശത്ത് കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ പിടിമുറുക്കുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഗവര്‍ണറും സര്‍ക്കാരിനു സമ്മര്‍ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളിന്‍മേല്‍ ഉടനടി സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗവര്‍ണര്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ മെല്ലെപ്പോക്ക് നിലപാടിലാണ്.

നിയമസഭാ കൗണ്‍സിലിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ നവംബറില്‍ മന്ത്രിസഭ ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത 12 പേരുടെ പട്ടിക ഗവര്‍ണര്‍ ഇനിയും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഒരു മാസം മുന്‍പ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയും തമ്മില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബിജെപിയുമായി വീണ്ടും കൈകോര്‍ക്കാനില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് നിലവില്‍ ശിവസേന.

മഹാ വികാസ് അഘാഡിയിലെ സഖ്യകക്ഷികളായ ശിവസേനയും കോണ്‍ഗ്രസും തമ്മില്‍ ആഴ്ചകള്‍ നീണ്ടുനിന്ന വാക്‌പോരിനും വിരാമമായി. സര്‍ക്കാരിന്റെ നില ഭദ്രമാണെന്നും കാലാവധി തികയ്ക്കുമെന്നുമാണ് എല്ലാ സഖ്യകക്ഷികളും പറയുന്നത്. ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളും നടക്കുന്നു. അധികാരം പിടിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ പഴുതുകള്‍ തല്‍ക്കാലം അടഞ്ഞിരിക്കെയാണ് നേരത്തെ മയപ്പെടുത്തിയ അന്വേഷണങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ വീണ്ടും ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കുന്ന നടപടികളില്‍ ഇഡിയും സിബിഐയും പങ്കാളികളാകരുതെന്ന് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്താണ് അജിത് പവാര്‍ കേസ് ?

മുംബൈ∙ 2010ല്‍ അജിത് പവാര്‍ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് ഡയറക്ടറായിരിക്കെ, വായ്പ തിരിച്ചടവു മുടങ്ങിയതിന്റെ പേരില്‍ ബാങ്ക് പിടിച്ചെടുത്ത് ലേലം ചെയ്ത പഞ്ചസാര മില്‍ അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും പ്രധാന പങ്കാളികളായ കമ്പനി വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തല്‍. നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയും യഥാര്‍ഥ വിലയേക്കാള്‍ വളരെ കുറച്ചുകാണിച്ചുമായിരുന്നു ലേലം. ഗുരു കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്ന കടലാസുകമ്പനിയാണ് ലേലത്തില്‍ മില്‍ പിടിച്ചത്. മില്‍ ഉടന്‍തന്നെ ജരന്ദേശ്വര്‍ എന്ന പഞ്ചസാര മില്ലിനു പാട്ടത്തിനു കൈമാറി. അജിത് പവാറിന്റെയും ഭാര്യ സുനേത്രയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്പാര്‍ക്ലിങ് സോയില്‍ എന്ന കമ്പനിയാണ് ജരന്ദേശ്വര്‍ പഞ്ചസാര മില്ലിന്റെ ഉടമ. ഇങ്ങനെ അജിത് പവാര്‍ ഡയറക്ടറായ ബാങ്ക് വിലകുറച്ചുകാണിച്ചു ലേലം ചെയ്ത മില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും കരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു - ഇഡി വ്യക്തമാക്കി. ഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് കുംഭകോണക്കേസ് 2019ലാണ് ഇഡി ഏറ്റെടുത്തത്. നഷ്ടത്തിലായ പഞ്ചസാര മില്ലുകള്‍ക്കും മറ്റും വന്‍തുക വായ്പ നല്‍കിയ ശേഷം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തി ബാങ്കിനു നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ആരോപണം.

വായ്പാ തിരിച്ചടവു മുടങ്ങുമ്പോള്‍ പിടിച്ചെടുക്കുന്നവ പിന്നീട് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലേലം ചെയ്തും തട്ടിപ്പു നടത്തി. ലേലം ചെയ്തവയിലേറെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളോ, അടുപ്പക്കാരോ ആണ് ചുളുവിലയ്ക്കു സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും അന്വേഷണസംഘം പറയുന്നു.

English Summary: NCP, Shivsena Alleges BJP using agencies to trouble leaders of Maharashtra’s ruling parties’