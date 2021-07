തിരുവനന്തപുരം∙ ജവാന്‍ റമ്മിന്റെ ഉല്‍പാദനം തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്ന് ബവ്‌കോ. തിരുവല്ലയിലെ ട്രാവന്‍കൂര്‍ ഷുഗേഴ്‌സ് ആന്‍ഡ് കെമിക്കല്‍ ലിമിറ്റഡാണ് റം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്പിരിറ്റ് തട്ടിപ്പു കേസില്‍ പ്രതിയായതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഉല്‍പ്പാദനം നിര്‍ത്തിവച്ചത്.



പുതിയ ജനറല്‍ മാനേജരെയും കെമിസ്റ്റിനെയും നിയമിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ഉല്‍പ്പാദനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ബവ്‌കോ എംഡി യോഗേഷ് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. 8000 കെയ്‌സ് മദ്യമാണ് ഒരു ദിവസം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു കെയ്‌സിലുള്ളത് ഒരു ലീറ്ററിന്റെ 9 കുപ്പികള്‍. സ്ഥാപനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്ന 20,000 ലീറ്റര്‍ സ്പിരിറ്റ് മറിച്ചു വിറ്റെന്നായിരുന്നു എക്‌സൈസ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍.

English Summary: Production of Jawan rum will resume on Monday