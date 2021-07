പാലക്കാട് ∙ സ്വർണക്കടത്ത്, ഇതര ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുടെ ശൃംഖലകൾ സംസ്ഥാനത്തു വർധിച്ചുവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കീഴിൽ പ്രത്യേക സംഘം നിലവിൽ വരുന്നു. ഭീകര വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ്, സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ്, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്പെഷൽ വിങ് എന്നിവ സംയുക്തമായിട്ടായിരിക്കും ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

നിലവിൽ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പെ‍ാലീസിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗമില്ല. കേസുകളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചു സ്പെഷൽ ടീം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കേ‍ാവിഡിനെ തുടർന്നുള്ള കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ കുറ്റകൃത്യ സംഘങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് ഉന്നത പെ‍ാലീസ് ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തൽ. പ്രധാന നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്തരം ശൃംഖലകൾ ശക്തമായി വരുന്നതായി ഇന്റലിജൻസും ഭീകരവിരുദ്ധ സേനയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനു നേരത്തേ വിവരം നൽകിയിരുന്നു.

അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എയർപേ‍ാർട്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുളള സ്വർണക്കടത്തും അതു കെ‍ാണ്ടുപേ‍ാകാനുള്ള സംഘങ്ങളും അവരിൽനിന്നു സ്വർണം തട്ടുന്ന പെ‍ാട്ടിക്കൽ ടീമുകളുമെന്നും ഉന്നത ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമാത്രം ശരാശരി നാലു സംഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒ‍ാപ്പറേഷന്റെ വലുപ്പമനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന രീതിയുമുണ്ട്.

കേ‍ാവിഡിനെ തുടർന്നുള്ള കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും കൂടുതൽ ഈ രംഗത്തേക്കു വരുന്നത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു. ബെംഗളൂരു കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തേക്കുളള ലഹരികടത്തു സംഘങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന യുവാക്കളും കണ്ണികളാകുന്നതും അവരുടെ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതും ഗൗരവത്തോടെയാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നേ‍ാക്കിക്കാണുന്നത്.

കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ എത്തിച്ച കടത്തുസ്വർണം, അതു തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ ടീമായി പാലക്കാട് ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽനിന്നു ഇറങ്ങിയ 15 യുവാക്കളിൽ 5 പേർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചത് എന്നിവയാണ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം എന്നതിലേക്കു പെട്ടെന്നു കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത്.

ആളുകളെ തട്ടിയെടുത്തു പണത്തിനായി വിലപേശൽ, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുകാരെ കസ്റ്റഡിയിൽവച്ചു കെ‍ാള്ളയടിക്കൽ, സംഘടിതമായ കവർച്ചകൾ, സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുളള സംഘടിത അക്രമം, കുഴൽപ്പണ കടത്തുസംഘങ്ങൾ, കുട്ടികളെ ഉപയേ‍ാഗിച്ചു കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ, പ്രത്യേകസ്ഥലം കേന്ദ്രീകരിച്ചു ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ തട്ടിപ്പു നടത്തൽ തുടങ്ങിവ ഇതിൽ ചിലതാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയേ‍ാഗിച്ചുളള സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഏറിവരുന്നു.

നെടുമ്പാശേരി, കാസർകേ‍ാട്, മഞ്ചേശ്വരം, കെ‍ാല്ലം, കേ‍ാഴിക്കേ‍ാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിലവിൽ വലിയ ഇടപാടുകളും കേസുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നിനെ‍ാന്നു ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് ഇവയുടെ ഘടനയെങ്കിലും ഇവരെ യേ‍ാജിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അദൃശ്യരായി ശൃംഖലയ്ക്കു പുറത്തുണ്ടാകും. ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ ശൃംഖല തുടക്കത്തിൽതന്നെ തകർത്തില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ക്രമസമാധാനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കാമെന്നും ഉന്നത ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥർ വിശദമാക്കുന്നു.

സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഘടനയും രൂപവും പ്രവർത്തനരീതിയും അടുത്തദിവസം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. മറ്റ് ഏജൻസികളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതും പരിഗണനയിലാണ്. നേരത്തേ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് സംഘടിത കുറ്റകൃത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 2018ൽ നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Special wing to be formed in Kerala Police to investigate organized crimes